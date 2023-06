La historia oculta que deja en evidencia un horrible gesto de Jorge Rial y Silvia D' Auro con sus hijas

Este miércoles en LAM (América TV), Yanina Latorre contó una anécdota secreta de Jorge Rial y Silvia D' Auro, que grafica la falta de dedicación con sus hijas, Morena y Rocío.

"He tenido vínculo con chicas que han trabajado en la casa de ellos cuando las nenas eran chicas y siempre las empleadas hablaban de dos padres ausentes", comenzó diciendo la angelita.

"Los dos trabajaban mucho. Pasaban mucho tiempo solas. Cuando vivían en el country San Carlos, por la edad de More, que era casi como de la mía, tenían amigos en común, y no fue la primera vez... habían tenido problemas con robos de celulares", continuó.

Al finalizar, Yanina reveló una historia atroz. "Organizaban los cumpleaños de las nenas y se lo festejaban las mucamas. Había comida, torta, animación, no faltaba nada, pero Silvia y Jorge llegaban para soplar las velitas y sacarse las fotos. Ahí evidentemente no habían padres dedicados porque el día de cumpleaños de tu hijo, por más laburo que tengas, te pones y le festejas el cumpleaños. Eran padres raros", cerró.

En un duro tuit, Jorge Rial apuntó a Luis Ventura, que le respondió de una manera inesperada: "No me morí, pero..."

En las últimas horas, en su cuenta de Twitter, Jorge Rial le dedicó un duro tuit a Luis Ventura. El periodista se refirió al histórico integrante de Intrusos, con quien tuvo una estrecha amistad, aunque prefirió no nombrarlo.

"No me morí pero cuentan que me apareció un viudo despechado. Así estoy de preocupado. No se gasten", escribió el conductor de Argenzuela y compartió una imagen de sus vacaciones en Madrid.

La respuesta de Luis Ventura no se hizo esperar. Este miércoles, el periodista ingresó al estudio de A la tarde con un traje negro y una flores en la mano, en clara alusión al calificativo que usó Rial en su tuit para mencionarlo.

"Jorge y yo tenemos un humor particular. A veces nos reímos, a veces nos peleamos", reflexionó el panelista del programa de Karina Mazzocco luego de leer el mensaje de su ex compañero.

Ventura recordó que la enemistad entre ellos nació cuando Rial lo desvinculó de Intrusos. "Yo estaba internado en la clínica, vienen y me dicen que Rial me estaba despidiendo al aire en Intrusos. A mí me había dicho que me daba una licencia", explicó.

Por último, el periodista señaló que se encargó de cuidar a Morena en su peor momento. "Estuve con ella cuando fue lo del intento de suicidio. Y él no aparecía", sentenció, tajante.