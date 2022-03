El fuerte reclamo de Estefanía Berardi a LAM a días del arranque

berardi.jpg El pedido de Berardi

Entonces, una vez que convocaron a Berardi y dijo que sí quedó fuera de la promoción. Pero, desde sus redes, la rubia hizo su reclamó ser parte de eso y pidió que la sumen y sus seguidores se divirtieron sumando su imagen a las fotos.

Al verla, Estefanía replicó todas y se divirtió un poco al sumarse a la venta oficial del ciclo.

berardi-2.jpg

Quién es el novio de Estefi Berardi, la nueva integrante de LAM

Estefi Berardi fue la sexta confirmada para formar parte del panel de LAM. El lunes por la noche, Ángel de Brito convocó a la ex Combate para sumarse a la nueva temporada del programa.

En la emisión del miércoles, la panelista se defendió de las críticas de Jorge Rial, que afirmó en su ciclo radial que no la conocía y sugirió que avanzó en su profesión por un supuesto affaire con un famoso productor de TV.

Berardi dio algunos detalles de su carrera y de su presente sentimental.

"Está bien que no me conozca. Lo tomo como de quién viene. Yo tampoco lo conozco, pero lo estoy conociendo escuchando las cosas que dice de todo el mundo. Barbaridades, que me parecen un horror", mencionó la angelita.

"'La novia de...', dijo", señaló Ángel. "Por eso, no me conoce. Yo tengo novio. Y él dice que una mujer solo crece por poner su cuerpo. Tampoco es tan fácil esta profesión. No es que por acostarte con alguien, te van a dar un lugar", siguió la panelista.

Berardi recordó que estuvo en Combate, donde fue compañera de Flor Vigna y Mica Viciconte, fue bailarina de Diego Torres y notera en un canal de música.