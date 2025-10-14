La tajante respuesta de Julieta Poggio tras las críticas de Sabrina Rojas por su novio: "Fue bastante..."

Así las cosas, pasados algunos días, de visita en El ejercito de la mañana (Bondi Live), la modelo y actriz fue consultada por Pepe Ochoa por los dichos de Rojas sobre su novio y fue contundente. “Me parece que su comentario fue bastante anticuado. Lo dijo como si fuera un insulto, como si depilarse las cejas o ser gay fuera algo malo”, argumentó su descargo de movida.
Al tiempo que dejó en claro con su habitual contundencia a la hora de expresar su postura, que no tiene ningún tipo de prejuicios a la hora de relacionarse con el sexo opuesto: “Si yo quisiera salir con un chico bisexual o gay, ¿Cuál es el problema?”.
Qué dijo Julieta Poggio su relación con Fabrizio Maida y qué fue lo que la enamoró
Tras el breve vínculo que mantuvo con Marcos Ginocchio luego de su salida de la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio volvió a ocupar el centro de la escena sentimental hace ya más de un año, cuando comenzó a mostrarse acompañada por un joven modelo, aunque durante un tiempo insistió en que solo los unía una amistad con ciertos permisos.
Sin embargo, la conexión entre ambos creció y el vínculo terminó formalizándose, aunque bajo sus propias reglas. Así lo confirmó la propia Julieta en su paso por Rumis, el programa de streaming conducido por Lizardo Ponce y Lola Latorre, en agosto de 2024. Allí sorprendió al contar que se puso de novia con Fabrizio Maida “hace dos semanas”, pero aclaró que siguen manteniendo “una relación abierta”.
Entre risas y con total naturalidad, Poggio se animó a compartir algunos detalles personales: “Nos conocíamos de antes de Gran Hermano, porque él es amigo del novio de mi mejor amiga... y ya de chicos chapábamos, cuando teníamos unos 16 años”, recordó divertida.
La ex participante del reality también hizo memoria sobre cómo se distanciaron: “Después me puse de novia”, señaló, y aclaró que Maida “no es amigo de mi ex”. A la vez, remarcó que, aunque los dos son del mismo barrio, durante un tiempo dejaron de verse.
Luego relató cómo se produjo el reencuentro: “Volvimos a salir y empezamos siendo amigos con derechos. Solo nos pintaba, cuando salíamos a bailar con nuestros amigos”, explicó, y agregó que “como la relación empezó así, nunca la cerramos; siempre fue con libertad y contándonos todo”.
Julieta contó que decidieron formalizar cuando ya compartían mucho tiempo juntos, pero sin perder la esencia que los caracteriza. “Él puede chapar con otra chica y es un beso... sé que no cambia el amor que tiene por mí, ni que va a dejar de venir a dormir conmigo”, expresó con convicción.
Finalmente, concluyó reafirmando su seguridad emocional: “Yo sé que yo soy yo”, dijo Poggio, dejando claro que su vínculo con Maida se basa en la confianza y en una libertad que ambos eligen.
