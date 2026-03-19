El fuerte relato del hijo de Carlín Calvo sobre el día que su papá sufrió el ACV: "Dijeron que..."

"Fue muy duro. Era más yo cuidarlo a él más o mi mamá también con lo que era aguantar eso para ella y cómo lo llevaba. Cuando tuvo el segundo ACV yo tenía diez años en 2010. El primero no había nacido pero no había quedado mal", continuó su fuerte relato Facundo.

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El hijo de Carlín Calvo recordó la noche que su papá sufrió el último ACV

En el programa se le consultó a Facundo por cómo se había enterado del segundo ACV que había sufrido Carlín Calvo y él explicó que se encontraba en esa función acompañándolo.

"Estaba sentado en el teatro de Mar del Plata, esperando que empezara la función de prensa de Taxi 2. Y de la nada salió Diego Pérez a decir que un compañero estaba indispuesto y ahí yo ya sabía que era él", relató.

Facundo, hijo de Carlín Calvo, remarcó que notaba que el actor no estaba bien aquella noche: "Venía medio nervioso esa función con el texto y le agarró un pico de estrés antes que salga a la función. Fui atrás y me calmaron. Esa noche no me enteré, me enteré al otro día".

El joven aclaró además que sus padres "se habían separado hace poco", y qué fue lo que le quedó como enseñanza del recordado artista: "Me enseñó de confiar en mí porque a veces de chico le preguntaba sobre las chicas y él me decía: vos confía en vos. Que confíe en mí y no me importe tanto el resto".

"Yo nunca me vi parecido a él pero en Amigos son los amigos sí vi los gestos o la forma de hablar, me vi los mismos gestos que me salían solo", reconoció con una sonrisa.

Y explicó que el trabajo lo hacía estar contento a su padre: "Ya en el segundo ACV entendía algo pero lo justo. Su mejor momento fue cuando hizo Leonas y eso lo hizo volver a conectar con el teatro y la gente, eso lo hacía feliz y estar vivo de alguna manera", concluyó con emoción.