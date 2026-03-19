El fuerte relato del hijo de Carlín Calvo sobre el día que su papá sufrió el ACV: "Dijeron que..."
Facundo, el hijo de Carlín Calvo, estuvo en televisión después de mucho tiempo y recordó el momento en que su papá sufrió el segundo ACV y qué enseñanza le dejó.
19 mar 2026, 15:50
El fuerte relato del hijo de Carlín Calvo sobre el día que su papá sufrió el ACV: "Dijeron que..."
Carlín Calvo murió el 11 de diciembre de 2020 a los 67 años después de sufrir un segundo accidente cerebro vascular cuando hacía la obra de teatro Taxi en 2010. En aquella ocasión, minutos antes de salir a escena en Mar del Plata, el actor se descompensó y la función debió ser suspendida.
Luego llegó una larga lucha del artista por intentar recuperarse hasta que llegó el día de su fallecimiento. Facundo, uno de los hijos del galán, estuvo en el ciclo Puro Show (El Trece) y recordó a su papá con mucha emoción.
"Lo que más recuerdo es que fuimos al Mundial 2010 los dos solos y fue un lindo recuerdo de la convivencia de los dos. Muy cariñoso y afectuoso", comentó Facundo, quien en el momento de la pérdida de ssu padre tenía apenas 10 años y su hermana Abril, 3.
El joven remarcó el coraje de su madre Carina Galucci por ponerse esa difícil situación familiar a sus hombros: "Mi mamá es todo porque con un nene de 10 años y mi hermana de 3 se le cayó todo el mundo en ese momento porque tenía que ver qué pasaba en lo económico y cuidar a papá también. Como pudo y dejando todo se encargó de papá, de mi y de Abril, es todo la verdad".
"Fue muy duro. Era más yo cuidarlo a él más o mi mamá también con lo que era aguantar eso para ella y cómo lo llevaba. Cuando tuvo el segundo ACV yo tenía diez años en 2010. El primero no había nacido pero no había quedado mal", continuó su fuerte relato Facundo.
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El hijo de Carlín Calvo recordó la noche que su papá sufrió el último ACV
En el programa se le consultó a Facundo por cómo se había enterado del segundo ACV que había sufrido Carlín Calvo y él explicó que se encontraba en esa función acompañándolo.
"Estaba sentado en el teatro de Mar del Plata, esperando que empezara la función de prensa de Taxi 2. Y de la nada salió Diego Pérez a decir que un compañero estaba indispuesto y ahí yo ya sabía que era él", relató.
Facundo, hijo de Carlín Calvo, remarcó que notaba que el actor no estaba bien aquella noche: "Venía medio nervioso esa función con el texto y le agarró un pico de estrés antes que salga a la función. Fui atrás y me calmaron. Esa noche no me enteré, me enteré al otro día".
El joven aclaró además que sus padres "se habían separado hace poco", y qué fue lo que le quedó como enseñanza del recordado artista: "Me enseñó de confiar en mí porque a veces de chico le preguntaba sobre las chicas y él me decía: vos confía en vos. Que confíe en mí y no me importe tanto el resto".
"Yo nunca me vi parecido a él pero en Amigos son los amigos sí vi los gestos o la forma de hablar, me vi los mismos gestos que me salían solo", reconoció con una sonrisa.
Y explicó que el trabajo lo hacía estar contento a su padre: "Ya en el segundo ACV entendía algo pero lo justo. Su mejor momento fue cuando hizo Leonas y eso lo hizo volver a conectar con el teatro y la gente, eso lo hacía feliz y estar vivo de alguna manera", concluyó con emoción.