El fuerte relato de la hermana de Céline Dion acerca de su estado de salud

“Ella está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad y lo hará tanto como sea posible” aseguró Claudette y destacó: “Siempre va más allá, siempre trata de ser la mejor, es algo innato en ella. Es disciplinada en todas las áreas de su vida”.

A su vez habló del momento en el cual se enteró la enfermedad que padecía su hermana y recordó: “Fue un shock, pero no ha perdido nada de su espíritu de lucha y se siente reconfortada porque al menos sabe exactamente con lo que está lidiando ahora".

De esta forma remarcó el gran apoyo que le brinda la familia a Céline e incluso reveló que otra de sus hermanas, Linda, se mudo con la cantante para poder acompañarla y asistirla en el delicado momento.

“Cuando la llamo y está ocupada, hablo con mi hermana Linda, que vive con ella, y me dice que está trabajando duro. Sinceramente, creo que principalmente necesita descansar”, contó Claudette.

“Todos cruzamos los dedos y me alegra que la gente esté preocupada por Céline. Ella está trabajando duro y estamos seguros de que lo logrará salir adelante” cerró esperanzada.

Celine Dion

Céline Dion reveló entre lágrimas que le diagnosticaron una grave enfermedad incurable: "Me duele decir..."

Este sábado la famosa cantante Céline Dion reveló la rara, incurable y grave enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada recientemente, llamada "Síndrome de la Persona Rígida".

Fue a través de un conmovedor video publicado desde sus redes sociales, donde la artista franco canadiense anunció la cancelación de su agenda artística programada para 2023, postergándola en principio para 2024 confesando así la dolencia con la que viene luchando.

“Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los extraño mucho y estoy deseando subir al escenario y hablar con ustedes en persona. Como saben, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, fueron la primeras palabras con las que la artista de 54 años habló de su enfermedad.

E inmediatamente reveló al borde del llanto: “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas".

Asimismo agregó que "Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, así como también confió tener un gran equipo de médicos trabajando a su lado para ayudarla a mejorar.