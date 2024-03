El furioso descargo de Emilia Mernes tras ser acusada de intimar a una emprendedora

Embed

“Su equipo de abogados quiso demandar a mi tienda. Me intimaron. Les cambié el nombre, ya no se llaman más ‘brillitos Emilia’ y se venden como antes, ni más ni menos. Ni siquiera ella inventó los brillitos, antes lo hizo Britney Spears. A mí me encanta Emilia, pero esto me la baja porque ellos ganan millones y no les debería molestar lo que haga este emprendimiento, que venda brillitos no les debería ni hacer cosquillas”, manifestó la dueña de dicho emprendimiento.

Ante el revuelo que se generó con el tema, Emilia publicó con descargo contundente. “Tengo la necesidad de salir a aclarar y decir que JAMÁS me metería con el laburo de NADIE. Sé muy bien lo que significa el sacrificio y el esfuerzo, más aún en el momento que estamos hoy en día. Yo no estaba al tanto de la situación y ya pedí las respectivas disculpas a quienes corresponden, no necesito hacer un circo de esto y estaría bueno que se informen antes de difundir noticias falsas”, expresó.

El tremendo palazo de María Becerra para Emilia Mernes al hablar de la situación de Argentina

En una entrevista a la radio chilena Pudahuel, María Becerra se refirió a la situación socioeconómica de la Argentina, lo que inmediatamente fue entendido como una indirecta dirigida a Emilia Mernes.

Lo cierto es que días pasados la entrerriana habló con un medio español sobre su próxima gira europea, y en medio de la charla, cuando le pidieron una opinión sobre la polémica "Ley Ómnibus" que se discute por en Argentina, Emilia se limitó a responder a través de una asistente: “No vamos a hablar de política”, generando un verdadero revuelo y todo tipo de opiniones sobre su postura.

Así, cuando hace unas horas le consultaron algo similar a la nena de Argentina en la video entrevista con Chile, quien sí habló del tema, sus declaraciones fueron entendidas como una clara chicana dirigida a Mernes.

“Yo siento que lo que pasó en las elecciones, es lo que eligió el país. Un presidente asume, una presidenta asume porque el país lo votó, lo eligió”, comenzó respondiéndole María a la periodista trasandina Daniela Aguilera.

La postura de María Becerra sobre la realidad argentina

“Yo siento que los artistas tenemos una responsabilidad por el impacto que tenemos en la sociedad, hay mucha gente que nos escucha, que nos sigue, que nos escucha de verdad. Yo sé que los artistas tenemos una palabra fuerte y todo el tiempo nos están preguntando sobre estas cosas”, explicó María Becerra ya profundizando sobre la voz de los artistas, en clara referencia a la entrerriana.

Al tiempo que agregó picante: “A lo largo de mi carrera siempre he elegido decir mis reflexiones sobre temas sociales, sobre temas humanos a través de mi música y mis redes sociales, porque me siento con la responsabilidad. Mi objetivo siempre fue crear un arte que invite a la reflexión, al diálogo, a la aceptación”.

Y como si eso fuera poco, Becerra dejó en claro su opinión referida a la situación argentina. “Yo siento que mi país necesita estar mejor. Necesitamos tener paz, estabilidad. El índice de pobreza está muy alto. Hay una inseguridad muy alta. Hay una hiperinflación grandísima. Un día te levantás y un paquete de yerba sale un cierto precio y al otro día te levantás y sale el triple, es una inestabilidad constante”, declaró firme.

Por último, hizo saber que considera al gobierno actual responsable del bienestar general. "Me parece que todos los políticos que están hoy en día a cargo, que nos representan como país, tienen que dar esos resultados. Tienen que darnos eso al país. Es lo que yo siento, es lo que la gente se merece. Cuando uno vota, uno elige con la esperanza de que me pueda dar esto que estoy necesitando”, concluyó.