Picante acusación a la China Suárez por la polémica foto con el bolso que le regaló Icardi

Los seguidores de la actriz descubrieron un detalle que abrió un fuerte debate entre los internautas tras la publicación de la cuenta de LAM en X @elejercitodelam con el real origen del accesorio.

El bolso está a la venta en el sitio online de la marca, cuesta más de 9 mil euros y está fabricado con piel de becerro, dato que no pasó desapercibido y que motivó una andanada de cuestionamientos a los ideales de la China Suárez.

“Y después la Tati haciéndose la protectora de animales”, “El color era limitado, lean bien la información”, “Menos mal que era vegetariana, ¿no?”, “¿Por qué no le caen a Wanda que tiene como 100 carteras?”, fueron algunos de los picantes comentarios que marcaron varios usuarios al ver la foto de la actriz feliz por la lujosa cartera que le regaló Mauro Icardi.

la china suarez contradiccion por la cartera Louis Vuitton que le regalo mauro icardi

la china suarez contradiccion por la cartera Louis Vuitton que le regalo mauro icardi 2

La bronca de Wanda Nara con la China Suárez por la foto del regalo de Mauro Icardi

Wanda Nara expresó todo su malestar desde su cuenta en Instagram contra la China Suárez después de que mostrara en sus redes sociales el costoso regalo que le hizo Mauro Icardi.

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, comenzó indignada la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) contra la novia de su ex.

“Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”, continuó durísima.

Y fue por más insultándola directamente: “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá”.

“Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá. Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”, finalizó furiosa Wanda Nara.