Picante acusación a la China Suárez por la polémica foto con el bolso que le regaló Icardi

Eugenia la China Suárez causó un gran revuelo desde las redes desde Turquía al mostrar el regalo de lujo que le hizo su novio Mauro Icardi y que motivó la furia de Wanda Nara.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Tras mostrar el especial regalo que le hizo Mauro Icardi y que motivó la furia de Wanda Nara, la China Suárez se vio envuelta en otra inesperada polémica.
Eugenia la China Suárez causó un gran revuelo desde las redes desde Turquía al mostrar el regalo de lujo que le hizo su novio Mauro Icardi y que motivó la furia de Wanda Nara.
La actriz mostró una imagen de una costosa cartera que le obsequió el futbolista y se mostró maravillada por su gesto. "La cartera más linda del mundo. Gracias mi amor por la sorpresa. Mauro Icardi te amo", indicó emocionada.
Y agregó: “Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más, dije ‘Bueno, ya fue’. Me lo mandó a fabricar. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”.
Días después de esa imagen circuló un detalle detectado en la virtualidad donde se cuestionaron los ideales de la China Suárez por la foto con el bolso que le regaló su pareja.
Los seguidores de la actriz descubrieron un detalle que abrió un fuerte debate entre los internautas tras la publicación de la cuenta de LAM en X @elejercitodelam con el real origen del accesorio.
El bolso está a la venta en el sitio online de la marca, cuesta más de 9 mil euros y está fabricado con piel de becerro, dato que no pasó desapercibido y que motivó una andanada de cuestionamientos a los ideales de la China Suárez.
“Y después la Tati haciéndose la protectora de animales”, “El color era limitado, lean bien la información”, “Menos mal que era vegetariana, ¿no?”, “¿Por qué no le caen a Wanda que tiene como 100 carteras?”, fueron algunos de los picantes comentarios que marcaron varios usuarios al ver la foto de la actriz feliz por la lujosa cartera que le regaló Mauro Icardi.
Wanda Nara expresó todo su malestar desde su cuenta en Instagram contra la China Suárez después de que mostrara en sus redes sociales el costoso regalo que le hizo Mauro Icardi.
“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, comenzó indignada la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) contra la novia de su ex.
“Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”, continuó durísima.
Y fue por más insultándola directamente: “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá”.
“Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá. Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”, finalizó furiosa Wanda Nara.