Comenzó el rodaje de Escondida en mi cabeza, la nueva película protagonizada por Nicolás Furtado

Su irresponsabilidad genera tensiones en el trabajo y en su vida personal, y en un mismo día, su jefe Tony (Maxi de la Cruz) lo despide y Coni (Papryka Suásquita), la chica que le gusta, decide tomar distancia. Hundido en la decepción, Erni termina en un bar donde conoce a “Young Geezer” (Louta), un excéntrico joven británico quien, tras tomarse unas copas juntos, lo convence de invertir su indemnización por despido en Bitcoins.

La noche se vuelve desenfrenada e imprudente, y da un giro cuando Erni protagoniza un accidente que lo deja en coma.Catorce años después, Erni despierta y se encuentra con que el mundo cambió, y su mundo también: sus amores desaparecieron y su madre (Alejandra Flechner), al borde del colapso, está llena de deudas. Sin embargo, la inversión que hizo la noche del accidente, ahora vale millones. El único problema es que no recuerda la contraseña para acceder a su fortuna.