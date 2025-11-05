Comenzó el rodaje de Escondida en mi cabeza, la nueva película protagonizada por Nicolás Furtado
El actor Nicolás Furtado es el protagonista de Escondida en mi cabeza, una comedia dirigida por Lucas Vivo García Lagos. Las fotos.
5 nov 2025, 07:00
Erni, un veinteañero tan simpático como inmaduro que se gana la vida trabajando en un parque de atracciones.

La nueva película del director Lucas Vivo García Lagos, una comedia protagonizada por Nicolás Furtado, Agustina "Papryka" Suásquita, Louta, Alejandra Flechner, Iair Said, Mike Chouhy, Charo López y Maxi de la Cruz, con la participación de Joaquin Levinton, llegará a los cines de Argentina en 2026.
La nueva película del director Lucas Vivo García Lagos, una comedia protagonizada por Nicolás Furtado, Agustina “Papryka” Suásquita, Louta, Alejandra Flechner, Iair Said, Mike Chouhy, Charo López y Maxi de la Cruz, con la participación de Joaquin Levinton, llegará a los cines de Argentina en 2026.
SINOPSIS
Erni (Nicolás Furtado), un veinteañero encantador pero inmaduro, trabaja en un parque de atracciones, disfrutando de una vida centrada en el placer y la diversión.
Su irresponsabilidad genera tensiones en el trabajo y en su vida personal, y en un mismo día, su jefe Tony (Maxi de la Cruz) lo despide y Coni (Papryka Suásquita), la chica que le gusta, decide tomar distancia. Hundido en la decepción, Erni termina en un bar donde conoce a “Young Geezer” (Louta), un excéntrico joven británico quien, tras tomarse unas copas juntos, lo convence de invertir su indemnización por despido en Bitcoins.
La noche se vuelve desenfrenada e imprudente, y da un giro cuando Erni protagoniza un accidente que lo deja en coma.Catorce años después, Erni despierta y se encuentra con que el mundo cambió, y su mundo también: sus amores desaparecieron y su madre (Alejandra Flechner), al borde del colapso, está llena de deudas. Sin embargo, la inversión que hizo la noche del accidente, ahora vale millones. El único problema es que no recuerda la contraseña para acceder a su fortuna.