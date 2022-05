El gesto de Jorge Rial que hace pensar que se reconcilió con Romina Pereiro

Romina se vio muy afectada por el reguero mediático que surgió y debió ser internada. Luego de eso se tomó unas vacaciones con sus dos hijas, de una relación anterior, y se fue a Estados Unidos.

Al regresar, bajó el perfil y se mostró menos. Pero, este fin de semana va a presentar su libro en la Feria del libro y Rial le hizo publicidad pero no confirmó si estará presente.

"La vas a romper mañana en la Feria del Libro", escribió Rial en una historia que publicó en su cuenta de Instagram en la que está sonriendo y sosteniendo el libro de su ex pareja.

"Nada es definitivo en esta vida, salvo la muerte. Y como no me pienso morir...", dijo el periodista hace poco en una entrevista dando a entender que intentará reconquistar a su ex con quien se casó en abril de 2019, tras dos años de relación.

Tremenda confesión de Jorge Rial sobre sus relaciones: "He roto un matrimonio por..."

Jorge Rial, que estuvo casado con Silvia D'Auro y se acaba de separar de Romina Pereiro, sorprendió al hacer una fuerte confesión sobre sus matrimonios.

En primer lugar, el periodista habló sobre lo peligroso que puede resultar tener poder si uno no lo sabe "administrar".

"El poder te puede llegar pero hay que saber administrarlo porque te obnubila. Es algo que te prestan un rato, ven cómo lo manejás y un día te lo sacan. Siempre tenés arriba alguien más poderoso que vos. No conozco a nadie con poder absoluto", señaló Rial en diálogo con Dante Guebel en El Nueve.

"A mí el poder y la guita me trajeron problemas. He dejado un matrimonio, he roto un matrimonio por ambos", añadió Jorge, sin aclarar a cuál de sus dos matrimonios se refería.

Esa picante frase muchos la asociaron al fin de su relación con Silvia D'Auro tras 21 años de matrimonio. El divorcio trajo aparejada una guerra total por la división de bienes y también, incluyó una serie de graves acusaciones personales.

"El poder llega, se abre una grieta y se te instala pero en ese momento, no hay que dejar que te abran puertas, que te adulen. Hay que seguir haciendo las cosas... porque un día, insisto, se te va", cerró Rial.