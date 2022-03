Romina Pereiro habló de la separación de Jorge Rial

jorge-rial-y-romina-pereirojpg.jpg

Si bien reconoció que extraña la familia y la casa porque afirmó que siguen siendo una familia. De hecho contó que estuvo presente en el primer día de clases de Ema y Viole, les hijas de su ex.

"Hoy parece definitivo... no lo sé. Es esto hoy y hay que asumirlo. Y es doloroso", dijo en otro pasaje de los casi 10 minutos que Jorge Rial se tomó dentro de su ciclo radial para confirmar su situación actual.

Además, el conductor confesó que la situación es dolorosa así como no es reciente, y hasta se jactó de que haya pasado tanto tiempo hasta que trascendiese.

Por último, desafió: "Si quieren saber algo, vengan acá...", y volvió a insistir:"No hay terceras, no busquen a nadie... es más, no tengo ganas de estar con nadie... me estoy acostumbrando a la soledad".

La palabra de Romina Pereiro tras la separación de Jorge Rial

Romina Pereiro habló con el programa Socios del espectáculo, El Trece, y se refirió al final de su matrimonio con Jorge Rial, noticia que se conoció hace unos días.

“Como a todo el mundo (risas). Soy nutricionista, pero soy un ser humano. Igual, a mí no se me da por comer cuando estoy ansiosa, no sé si te referís a eso, capaz se me da por otras cosas”, respondió Romina Pereiro en una jornada de concientización sobre la obesidad.

“Bueno, tengo que preguntarte por la separación, además porque Rial lo confirmó en ‘Argenzuela’. ¿Te molestó un poquito que él lo haya confirmado, lo habían consensuado que se iba a hacer públicamente?”, indagó la notera del programa.

A lo que Romina evitó dar detalles del tema: “Mirá, los quiero un montón a Rodri y a Adrián… bailé con ellos el vals en mi casamiento, ¿entendés? No me siento cómoda hablando de nada que tenga que ver con lo privado".

"Sé que soy familiar de una persona pública, muy pública. Yo trato de acompañar desde el lado que puedo. Sé que también un poco soy pública y quieren saber, pero no quiero hablar de eso porque me siento incómoda y no me sale”, cerró la nutricionista.