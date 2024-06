El gesto de Mauro al entrar a Gran Hermano donde rompió con todas las reglas con un mensaje a Furia

“Hay una foto que tiene el corazón, que le regalé yo, y está la foto con su familia. Yo las colgué en mi pared. Él las saca, se las lleva a su cuarto y la foto con su familia la pega en su cama; la otra se la deja a Emma en donde se maquilla. Si la querés tirar, te la llevás. Le dejó su corazón a Emma”, señaló Furia muy triste.

Al hacer este picante movimiento y hacerle saber a Furia que su relación había terminado, Mauro rompió una de las reglas que le había puesto Gran Hermano al momento de mandar los videos saludos a los participantes.

Embed

La dura aclaración en la cara de Santiago Del Moro a Mauro Dalessio en Gran Hermano: "Bardeaste"

Luego de la picante queja de Mauro Dalessio con la producción de Gran Hermano 2023, Telefe, donde sostuvo que no se vio al aire algunos mensajes personalizados que había dejado para sus ex compañeros de casa, Santiago del Moro le contestó al aire en plena gala.

“Vi pasar mi saludo al final, pero fue el general. Yo había hecho uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron”, comentó el ex rugbier desde sus redes sociales.

Santiago Del Moro no dejó pasar ese comentario y encaró directamente al muchacho de Villa Urquiza presente en la tribuna, quien lo escuchó atentamente.

“Vieron que Furia le preguntaba a Bauti si le gustaría que entrara Denise una noche. Yo creo que ella lo que está también pidiendo es que entres vos, Mauro”, comentó el conductor. Y Mauro respondió: “Pará, ¿no quieren que entre? Entro y le digo que ya no está más conmigo y listo”.

“El otro día bardeaste por redes, te voy a explicar lo que pasó. Hubo muchos segundos mensajes que no salieron. De hecho, el tuyo es uno de los que no salió. ¿por qué no salió? te lo explico. Los mensajes los ve el psicólogo, los mensajes que podían alterar el funcionamiento de la casa no se pusieron al aire”, le indicó Del Moro a Dalessio.

Y continuó su aclaración: “No salieron todos los mensajes, no me hagan montoncito a mí. Escuchá, no salieron todos los mensajes, muchos de los mensajes que se grabaron no salieron todos, o no fueron todos enteros porque podían tirar información o alterar algunas cosas”.

“Es cierto que muchos mandaron mensajes de amor, como Denisse, que le dijo que lo quería a Bauti”, reconoció el conductor. Y marcó diferencias entre la relación de Mauro con Furia.

“Ellos (Denisse y Bautista) tenían una relación consolidada y no es tu caso, que la relación quedó que ella pensó una cosa y vos pensabas otra”, al explicar cómo quedó la historia de amor entre Mauro y Furia. Es más, le explicó que “eso se lo vas decir todo el día que ella salga, que veremos cuándo es porque el público lo decide”, precisó.

“Digo esto para que la gente no arme unas especulaciones tremendas. Es un simple juego de televisión, chicos. Como siempre les digo, la vida es acá afuera, no ahí adentro, esto es un juego simplemente”, cerró con firmeza el conductor.