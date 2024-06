La dura aclaración en la cara de Santiago Del Moro a Mauro Dalessio en Gran Hermano: "Bardeaste"

Santiago Del Moro no dejó pasar ese comentario y encaró directamente al muchacho de Villa Urquiza presente en la tribuna, quien lo escuchó atentamente.

“Vieron que Furia le preguntaba a Bauti si le gustaría que entrara Denise una noche. Yo creo que ella lo que está también pidiendo es que entres vos, Mauro”, comentó el conductor. Y Mauro respondió: “Pará, ¿no quieren que entre? Entro y le digo que ya no está más conmigo y listo”.

Embed

“El otro día bardeaste por redes, te voy a explicar lo que pasó. Hubo muchos segundos mensajes que no salieron. De hecho, el tuyo es uno de los que no salió. ¿por qué no salió? te lo explico. Los mensajes los ve el psicólogo, los mensajes que podían alterar el funcionamiento de la casa no se pusieron al aire”, le indicó Del Moro a Dalessio.

Y continuó su aclaración: “No salieron todos los mensajes, no me hagan montoncito a mí. Escuchá, no salieron todos los mensajes, muchos de los mensajes que se grabaron no salieron todos, o no fueron todos enteros porque podían tirar información o alterar algunas cosas”.

“Es cierto que muchos mandaron mensajes de amor, como Denisse, que le dijo que lo quería a Bauti”, reconoció el conductor. Y marcó diferencias entre la relación de Mauro con Furia.

“Ellos (Denisse y Bautista) tenían una relación consolidada y no es tu caso, que la relación quedó que ella pensó una cosa y vos pensabas otra”, al explicar cómo quedó la historia de amor entre Mauro y Furia. Es más, le explicó que “eso se lo vas decir todo el día que ella salga, que veremos cuándo es porque el público lo decide”, precisó.

“Digo esto para que la gente no arme unas especulaciones tremendas. Es un simple juego de televisión, chicos. Como siempre les digo, la vida es acá afuera, no ahí adentro, esto es un juego simplemente”, cerró con firmeza el conductor.

mauro dalessio.jpg

Mauro confesó qué siente por Furia y cómo seguirá el romance fuera de Gran Hermano

Mauro Dalessio quedó fuera de competencia de Gran Hermano, Telefe, el último domingo cuando, a pesar del visible arrepentimiento de Furia tras sus escandalosas peleas amorosas, la furioneta lo expulsó del reality.

Ya en el estudio rodeado por los analistas y el conductor del ciclo, Mauro se animó a contar a corazón abierto cómo vivió su estadía en la casa y, sobre todo, su polémica relación con Scaglione.

Directo y sin vueltas, cuando Santiago del Moro le preguntó si está enamorado de Furia, el ex hermanito se sinceró:“No sé si me enamoré, pero si me gustó mucho en su momento”, y remarcó: “Me ayudó mucho dentro de la casa también”.

“Es una gran persona que tiene sus cosas que empañan mucho todo lo que es, que lo dije siempre, pero fue lo que fue y pasó lo que pasó”, agregó sincero y aclaró sobre la historia de amor seguirá fuera de la casa: “Quiero decir públicamente que de mi parte ya está, yo di todo lo mejor”.

Asimismo, sobre el beso final que se dieron antes de su salida de la casa, Dalessio argumentó tajante: “Es una manera de dos personas maduras que pueden terminar bien su relación y es un buen cierre a algo de lo que vivimos que en su momento estuvo muy bueno, después tuvo un montón de altibajos, pero tanto ella como yo nos contuvimos ahí adentro, que es algo muy necesario dentro de la casa”.