El Gran Premio de la Cocina vuelve a El Trece sin Carina Zampini: quiénes son los nuevos conductores

Lo cierto es que hace un par de días, fue el mismo canal el que anunció el regreso del programa a través de las redes sociales. “¡Vuelve #ElGranPremioDeLaCocina! Anotate para participar y demostrar por qué vale la pena conocer tus habilidades en la cocina”, pudo leerse.

El gran premio de la cocina

Al tiempo que horas más tarde fue el periodista Ángel de Brito quien reveló desde su cuenta de X que “El Trece estrenará El Gran Premio de la Cocina con Chino Leunis y Mica Vázquez en noviembre, en reemplazo de Poco Correctos y 100 Argentinos dicen”.



En tanto, en lo referente al jurado, también sufrirá algunos cambios. Porque si bien Christian Petersen, uno de los jueces originales, continuará calificando a los participantes, ahora en lugar de Felicitas Pizarro y Mauricio Asta serán nada menos que Dolly Irigoyen y Ximena Saenz las chefs que completen el triunvirato evaluador.

La vuelta de El gran premio de la cocina tiene que ver con los cambios que los directivos de El Trece están probando. Según reveló la angelita Yanina Latorre, el canal decidió levantar de su grilla Incorrectos, con Leunis y el Pollo Álvarez, que no logró instalarse en materia de audiencia, y ese horario será ocupado por esta nueva temporada del programa de cocina en el que compiten 16 participantes que ponen a prueba sus habilidades como cocineros.

China Leunis y Mica Vazquez

La palabra de Alejandro Fantino ante el bajísimo rating de su programa y la dura decisión que tomó El Trece

A comienzos de octubre cuando apenas habían pasado cuatro días del inicio de Por amor o por dinero, el nuevo reality de parejas de El Trece, claramente su panorama se presentaba más que complicado. Con Bake Off (Telefe) y el Cantando 2024 (América TV) enfrente, el programa que comanda Alejandro Fantino no arrancó como la emisora esperaba. Es por eso que las autoridades del canal del solcito lo cambiaron de horario y el conductor habló al respecto ni bien se conoció la decisión.

En diálogo con LAM, Fantino hizo una sincera autocrítica. "Tenían otra expectativa en Kuarzo, en el canal. Todos teníamos otra expectativa. En esto no hay que mentir, ni caretear y andar diciendo cosas que no son. Porque era tan grande todo lo que se había armado. Es tan gigante, Kuarzo tiene laburando no menos de 150 personas. El lugar es gigantesco, un armado infernal, etcétera, pero no acompaña el número”, admitió de entrada.

Y acto seguido, opinó sobre el cambio de horario que dispuso El Trece, dado que ya no irá a las 22 hs. “En la tele abierta estas son las reglas, yo ya las aprendí, las entendí. Y si no te gustan, te la tenés que fumar. El número manda, si medís bien, está bien. Si medís mal, está mal. Es así. Así que no arrancó bien. En lo único que por ahí puedo llegar a tener esperanza de que esto se modifique es el cambio de horario, que me parece que es correcto, porque nos van a mandar más tarde. Esta noche arrancamos 10:30 a partir del lunes creo que arrancamos a las 11, 11.15″, expresó.



Al tiempo que confesó: “Yo siempre fui de horario tarde en la tele abierta. Mis programas fueron siempre 11:15, 11:30. Por ahí a esa hora se engancha. Tenés menos competencia, no está Bake Off (Telefe), que arrancó fuertísimo y vos sabés mucho mejor que yo, y también lo sabe Ángel y toda su gente y todas las angelitas, que a veces un reality cuesta en arrancar. Por ahí pasa algo, se prende una chispita y arranca. Pero de todas maneras era lo pautado. Yo arreglé hacer dos meses y medio de aire. Diciembre se termina la televisión abierta. Yo creo que va a terminar como iba a terminar, a mitad de diciembre... Si todo va bien”.

Asimismo, consultado sobre si considera que el cambio de horario fue algo repentino, Alejandro Fantino nuevamente se mostró sereno y abierto a las decisiones del canal. "Son las reglas del juego. Está perfecto. Está todo bien lo que se hizo. Está bien que Telefe haya salido con Bake Off a competir contra nosotros, porque se veía que el programa, en los papeles y en la teoría, era un muy buen producto”, aseguró.

“Telefe reaccionó poniendo Bake Off. Es un tanque. Le fue bárbaro. Y no me parece apresurado y tampoco me parece mal lo de canal Trece. O sea, que te cambien de horario te tira más tarde por una cuestión de protección, porque por ahí tenés menos encendido, pero también tenés menos competencia. Por ahí en vez de hacer cuatro puntos terminás haciendo 5, 6 o 7 y un día hacés 6,3 y otra vez 6,7. Tampoco iba a ser un programa de un año. Son dos meses y medio, pero bueno, te vas mejor anímicamente”, agregó mostrándose esperanzado.

Alejandro Fantino

Y si bien aclaró que él no está mal anímicamente ya que su vida pasa por otro lado, explicó que ver trabajar un montón de gente lo pone triste "por un montón de compañeros que vi lo que laburan", aseguró.

Por último, ante la posibilidad de que El Trece acorte la duración del reality, Alejandro Fantino una vez más apeló a su honestidad. “No creo que se finalice antes. Es tele abierta, va a seguir hasta lo que se tenía pautado, se irán eliminando. Pero bueno. Es tele abierta, en este mundo todo puede pasar”, concluyó.