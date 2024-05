El hermano de Antonio Gasalla dio detalles de la salud del actor tras su internación

También explicó: “Él puede respirar por sus propios medios en este momento”. “Tiene algunos problemas pulmonares y tiene problemas de otras cosas que él viene arrastrando de antes y que cuando fue internado primitivamente ante la revisación general le aparecieron cosas que él no se trataba”, agregó.

Más adelante, el hermano del comediante se refirió a los problemas que no ha tratado. “Antonio tiene un problema de úlceras y de esófago que no se ha tratado. Es una cosa crónica que se puede atenuar, pero la van manejando. Cuando eso se inflama se pasa al pulmón cosas que no tienen que ir al pulmón y ahí viene la infección”, reveló.

Luego, uno de los panelistas le consultó si se alimentaba por sus propios medios, y Carlos respondió: “Volvió a comer por sus propios medios, pero la comida se aspira al pulmón. Entonces, el alimento hay que dárselo por otro lado”.

“Lo que está teniendo ahora es un tema físico. El otro problema está siendo tratado y todo, pero ya es un tema irreversible”, expresó. Por último, Carlos cerró: “El problema cognitivo no le deja ubicarse. No extraña nada. Yo diría que es muy poco consiente de dónde está”.

Embed

Internaron de urgencia a Antonio Gasalla y hay preocupación: "Está muy grave"

El actor y humorista Antonio Gasalla,de 83 años, tuvo que ser internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi, según la información que brindaron en TN. "Su estado genera preocupación. Está muy grave", afirmó la periodista Cecilia Martí.

En 2023, al protagonista de Esperando la carroza le diagnosticaron una demencia senil progresiva. Ante el deterioro de su salud, el artista fue trasladado a un centro geriátrico, donde recibe un tratamiento especializado por su cuadro.

Semanas atrás, Carlos, el hermano de Antonio, habló con los medios y dio detalles del presente del cómico. "Tiene una enfermedad que es difícil de explicar en palabras. Me duele mucho y prefiero no hablar. A mí me reconoce, a mí mujer también porque vamos todos los días", contó.

"Sufro por verlo en la situación que está, más que nada después de la vida que tuvo Antonio, pero lo estamos cuidando y está muy bien atendido", agregó.

Hace dos meses, el actor recibió la visita de su gran amigo Carlos Perciavalle, que fue a verlo en compañía de su pareja, Jimmy Castilhos. El periodista Marcelo Polino, con quien el artista siempre tuvo una relación cercana, también fue al centro geriátrico en varias oportunidades para acompañarlo.