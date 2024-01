La dura revelación de Marcelo Polino al hablar de la salud de Antonio Gasalla: "Mucha tristeza"

“Hace más de un mes y pico que no lo veía y ya no nos conoce. Ni siquiera recuerda que él que era actor, una tristeza que no saben. Pero bueno, me focalizo en que está bien cuidado, qué hay médicos, que está la familia”, confesó.

Además explicó cómo seguirá su tratamiento y aseguró: “No se exactamente el término pero él tiene un botón gástrico que está supervisado por médicos entonces él está haciendo rehabilitación para fortalecer su musculación, poderse incorporar y caminar. Una vez que eso se logre ya va ir a un geriátrico especializado en su patología".

El tenso cruce entre el papá de Juli Castro y el jurado del Bailando 2023: "Se puede defender sola"

Este miércoles la pista del Bailando 2023 (América) estuvo picante y se vivió un momento de tensión cuando el padre de Juli Castro, Diego, enfrentó al jurado por los bajos puntajes que le dieron a su hija en las últimas galas.

“Lo que dije es que sentía, como una sensación personal, que quizás en los últimos ritmos el jurado estuvo un poco más duro con ella. Por momentos en el juego, como si fuera el fútbol, hubo alguna patada por arriba de la rodilla”, deslizó Diego desde el costado de la pista.

Frente a su comentario, la primera en salir al cruce fue Pampita, que hizo un análisis acerca de las familias de los participantes. “Yo siento que todos los padres ahora son periféricos de los participantes y van de programa en programa opinando de los participantes. Imagínate si mis familiares salieran a hablar de lo pienso acá en la pista, la que participa es ella”, soltó.

"Lamento mucho que te moleste, pero bueno...", sostuvo el papá de Juli y la modelo retrucó: “No me molesta y no me influye en nada, si me molestara no la salvo más. Van cuatro ritmos que la salvo”. "Yo no digo que a vos te moleste Juli, digo que si te molesta que opinemos, no puedo hacer nada, opino con respeto yo", siguió el hombre.

En eso, intervino Marcelo Polino y desde su silla opinó: "Me parece que le bajas el precio a tu hija opinando, ella se puede defender y hablar sola. Sino es como que ella sola no puede”. “Si vamos a hablar de bajar el precio, vos Marcelo le dijiste burra el otro día, a mi no me gustó”, sentenció el productor.

“Bueno, porque no sabía quién soy yo. Soy casi un prócer de la televisión querido. Si trabaja en la televisión tiene que saber quienes son las figuras estelares de este país", cerró el cuarto jurado.