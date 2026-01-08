Noelia Marzol confirmó qué medida tomará con la psicóloga que cuestionó el video con su hija y su marido

"Yo no borré nada, no me molesta que se reproduzcan esas imágenes porque es lo que pasa en la diaria en mi casa. Eso con un poco de imaginación de terceros puede interpretarse como una situación íntima pero la realidad es que estábamos festejando Año Nuevo, atrás está mi suegra, mi mamá, es una reunión de familia", comenzó explicando sobre el video que tanto revuelo generó.

Y fundamentó: "En absoluto era una situación íntima. Somos una pareja que se maneja con mucho amor, que no peleamos delante de nuestros hijos e incluso un che bolu.. no existe en mi casa porque no lo permitimos nosotros como pareja. Mi hija no estaba para nada incómoda, estaba jugando en la pileta y hacía de doctora. Ese era el contexto y por ahí con un poco de malicia puede tomarse para otro lado. Todas esas interpretaciones a mi no me molestan, yo estoy expuesta hace mucho tiempo en televisión".

A lo que Mauro Szeta le dijo con total sinceridad: "A mí cuando lo vi para mí se pasó un pueblo y me pareció que estaba un poquito sexualizado con los nenes al lado". Marzol, en tanto, explicó ante la postura del periodista: "Respeto un montón las opiniones de todo el mundo, no me molestan las opiniones. Realmente no me afecta las opiniones de los demás".

Noelia Marzol confirmó su decisión respecto a la psicóloga que cuestionó la integridad de su familia

Noelia Marzol diferenció las opiniones instaladas en las redes con los vertidos por la psicológa en ese video, que sí le molestaron en su análisis debido a su carácter de profesional e instó a su abogado Fernando Burlando a llevarla a la Justicia.

"Me molesta cuando una psicóloga hace toda una interpretación por un video de diez segundos y expone a la nena en un video con la cara, donde todos sabemos que no es lo mismo la opinión de cualquiera de nosotros de lo que puede ser la de una profesional de una situación así", comentó la actriz y bailarina en el ciclo de América Tv.

"Expuso a mi hija en un montón de sentidos y esto ya está en la Justicia porque hubo un montón de faltas de ética como profesional, ya está denunciada. Una falta grave como profesional", siguió firme contra la psicóloga que hizo el polémico comentario desde las redes al ver el video subido por la actriz.

Y cerró: "Esas acusaciones tan graves no se hace en un lugar público, se hace en la Justicia. Si alguien nos quiere denunciar y mostrar prueba esos diez segundos de video lo puede hacer".