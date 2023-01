El hotel de los famosos 2: el momento en el que Charlotte Caniggia anunció su renuncia

“Sí, bueno, los voy a abandonar chicos, no me extrañen”, comenzó diciendo Charlotte.

“Me quiero ir del Hotel porque es muy difícil, hay muchas tareas, a mí me tocó ser staff dos veces. Es triste, porque conocí gente súper linda, que los llevo en mi corazón, pero es muy difícil para mí”, se sinceró ante la pregunta del Chino Leunis.

“Es todo un poco. Hay muchas actividades durante el día, no parecía tan duro, por la tele no parece tan así, pero cuando venís acá es distinto, mucho más difícil digamos”, agregó cuando Pampita la consultó por aquellas cosas que más le habían costado y que motivaban su salida.

“Conocí a mucha gente linda, aprendí muchas cosas que no sabía hacer y aprendí a trabajar de verdad, que es lo que no me gusta mucho”, cerró entre risas.

Charlotte Caniggia quiso irse de El hotel de los famosos 2: el motivo

Cuando apenas había pasado dos días dentro de El hotel de los famosos 2, el reality del Trece grabado meses atrás, Charlotte Caniggia fue noticia a comienzos de esta semana noticia por sus ganas de irse del programa a 48 horas de su inicio.

Al segundo día de comenzado el ciclo, la mediática dejó en claro su deseo de abandonar producto del cansancio físico que le generan las competencias. "¿Por qué te querés ir?", le preguntó Rocío Marengo. A lo que Charlotte Caniggia reconoció: "Ah, es muy duro esto bolu.. Mirá, tengo frío, no como".

"Bueno tranqui, abrigate, ponete un buzo", trató de darle fuerza la modelo a su compañera. Pero Charlotte se justificó: “Ustedes están todos re bien. Es un montón, bolu…, no es lo mío me parece. No tengo ni energías para la competencia. Me gusta limpiar, pero tampoco limpio 80 casas. Hay muchas cosas que no me gustan”.

Y luego ante cámara argumentó: “Tengo ganas de irme, no pensé que iba a ser tan duro. Creo que no es lo mío. No puedo pensar ya, no tengo voz, estoy cansada".