El inesperado acercamiento de Franco Colapinto a una ex Gran Hermano: "Permitido"

Se trata de Julieta Poggio, a quien su compañero de streaming Lizardo Ponce mandó al frente y expuso que recibió mensajes de Franco durante la emisión de Rumis (La Casa).

Todo ocurrió cuando el programa jugaban al clásico tutti-frutti, y al salir la letra F Julieta decidió poner a Colapinto en la categoría de "permitidos".

“Mi permitido es Franco Colapinto”, exclamó la joven. Fue ahí, cuando dando que entender que algo ya había sucedido, Lizardo deslizó: "El mío también. Solo que a mi no me escribió...".

El provocador comentario de Julieta Poggio sobre el encuentro romántico de la China Suárez y Franco Colapinto

Consciente sobre las reglas del juego mediático, la ex Gran Hermano Julieta Poggio no le escapa a ningún tema cada vez que le hacen una entrevista.

Y esta ocasión tampoco fue la excepción cuando le consultaron por el incipiente romance de la China Suárez con Franco Colapinto, y no dudó en disparar contra la actriz con la que hace un tiempo se vio enfrentada precisamente por un hombre: Marcos Ginocchio, con quien Juli vivió una corta pero intensa relación y luego se lo relacionó al salteño con la ex de Vicuña.

“¿Qué te parece el posible romance entre la China Suárez y Franco Colapinto?”, fue la consulta sin filtro del cronista de LAM (América TV). “Lo que opinan todos”, fue la sutil pero contundente respuesta de Poggio.

Fue allí que Juli admitió algo incómoda en el móvil en vivo del programa de Ángel de Brito: “Ay, no me gusta... De ese tema no voy a opinar. No quiero”.

En ese momento, Pepe Ochoa aprovechó para ahondar en el tema al preguntarle “¿La odiás a la China por lo de Marcos?”. Pero la modelo se excusó con un “Perdón, no quiero”, y señaló que sus asesores detrás de cámaras le indicaban que cortara el tema.