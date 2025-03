El inesperado anuncio de Santiago del Moro sobre la nominación en Gran Hermano 2024

Además, les recordó que el viernes ingresará al reality. "El viernes entro yo, pegadito al partido (Argentina vs. Uruguay). Termina el partido y entro directamente a la casa. Ellos no van a saber que yo entro. Ingreso con las palabras de los familiares", detalló.

Por último, minutos después de la medianoche, Del Moro informó que la próxima gala de eliminación no será el domingo y se hará el próximo lunes que es feriado.

Gran Hermano castigó con dureza a Claudio por dar información del exterior: "Fuera de lugar"

Este lunes en Gran Hermano 2024 (Telefe), el participante Claudio 'Papucho' Di Lorenzo recibió una severa sanción por parte del 'Big' por dar información del afuera.

"Creánme que entiendo que para quienes regresan a la casa o ingresan con el juego ya empezado el límite entre el adentro y el afuera puede tornarse difuso, impreciso, pero eso no es excusa. Es claro que quien maneja información del exterior debe cuidarse extremadamente sobre lo que sabe. No brindar ningún dato que pudiera afectar el normal desarrollo de la competencia. Sin embargo, no siempre se cumple esta premisa", comenzó diciendo el ojo que todo lo ve.

Y siguió: "Por lo cual, en anteriores oportunidades apliqué severas sanciones y hoy también me veo en la obligación de tomar una decisión severa con una persona que ingresó exactamente hace una semana".

"Debido a varios comentarios que interpreto como información obtenida con anterioridad a su ingreso, voy a sancionar a Claudio. Todas las conversaciones que yo considero fuera de lugar podrás observarlas cuando salgas de la casa, por lo pronto te informo que a partir de este momento estás nominado", le comunicó.

"Ya formás parte de la próxima placa, además no vas a participar de la prueba por el liderazgo ni podrás ser salvado por el líder de esta semana", agregó el 'Big'.