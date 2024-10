El inesperado encuentro que tuvo Pampita en medio de su viaje a Chile: "Pasa mucho tiempo ahí"

“Se juntó con un grupo de amigas chilenas y andaba con maquilladoras de su equipo argentino para luego hacer una campaña de una famosa empresa”, comentó.

Pampita en Chile

Luego, profundizó en su vinculo con el actor de allí y explicó: “Es muy querida Pampita en Chile, la gente empatiza mucho con su historia, sobre todo con su historia de amor con Benjamín, que es uno de los galanes de la televisión”.

“La gente siempre ha especulado con que puedan volver, a pesar de la separación de ellos siguen siendo familia. Pampita pasa tiempo acá en la casa de sus ex suegros, en la casa de la mamá de Benjamín, del padrastro...", reveló.

Además, aseguró: "Ellos son una de las familias más ricas en Chile, tienen unos campos maravillosos y ella pasa mucho tiempo ahí. La quieren mucho, es de las ex parejas de Benjamín que más le dieron mucho cariño".

Las aventuras ocultas de Moritán y el fantasma de Vicuña que despertaron el peor miedo en Pampita

La escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán genera a diario nuevos detalles increíbles después de las publicaciones de chats del fin de semana con su ahora ex donde la modelo confirmó que fue el 20 de septiembre cuando se separó.

En el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, se detalló cual fue el peor miedo de la modelo al enterarse de las supuestas aventuras amorosas de Moritán y el recuerdo que le trajo del final de su relación con Benjamín Vicuña, cuando hace casi diez años el chileno fue vinculado a la China Suárez, su compañera en la película El hilo rojo, 2016, quien luego fue su pareja.

"Del lado de Pampita dice que había infidelidades que sabía y ya lo venía perdonando. No está en línea y no está participando en los chats. Dicen algunos que hay algo más groso que solo ella puede contar", indicó Paula Varela sobre la separación de la modelo y Moritán.

A lo que Mariana Brey recordó picante: "La película con Vicuña". Y Rodrigo Lussich aportó: "Hay una versión que dice in situ". Y Varela comentó: “Lo que pasa es que Pampita tiene cámaras en la casa".

"A mí es una información que me había llegado en 2021 y dije no puede ser porque se habían casado en 2019 y la relación recién empezada, viento en popa. Me habían hablado de una infidelidad", continuó la periodista con los impactantes detalles.

Y reveló: "Lo que me dijeron también es que él (Moritán) habría llevado algunas chicas a su propia casa de Capital, el triplex donde ellos convivían antes. Y Pampita tiene cámaras ahí y que eso habría visto".

En tanto, en esa misma línea, Matías Vázquez aportó sobre los supuestos encuentros clandestinos del funcionario: “Alguien muy cercano a la pareja me contó que con una de sus amantes (Moritán) se encontraba en el estacionamiento de un shopping, y que de ahí muchas veces se iban a esa casa. Eran encuentros programados donde aprovechaban los repetidos viajes de Pampita”.