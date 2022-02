El inesperado gesto de Pedro Alfonso con Georgina Barbarossa antes de salir a escena

"Que me pusiera pelucas en el programa surgió de una manera divertida. Viste que por el tema del Covid tenemos que arreglarnos en casa y con mi maquilladora me río porque un día le dije: 'No estaría mal hacerme la Vicky Xipolitakis'. Después hablé con mi vestuarista y él me dijo: '¿Por qué no vas a El mundo de las pelucas y ahí te solucionás el tema del pelo? Eso te va a dar un look diferente'", contó Georgina en ese momento en una nota con Pronto.

"Al comienzo fue raro porque recibí muchos comentarios en las redes sociales, en donde me preguntaban si estaba enferma, si tenía pelo o si se me estaba cayendo, ¡cualquier cosa!", añadió.

Y luego dijo: "La gente piensa o pone cualquier cosa a veces. Fue una comodidad total para mí para no tener que llamar todos los días al peluquero. Sino iba a tener que llamar a Javier Luna todos los días para que viniese a casa a peinarme o que me mandara a alguien a hacerlo. Con las pelucas solucioné problemas y fue una simplificación total. Ni siquiera fue idea mía sino de Leandro, mi vestuarista. Me re copó usar pelucas y con tantos años de hacer teatro, en dos minutos me anillo el pelo y ya está".

Georgina Barbarossa

Pedro Alfonso, el peluquero de Georgina Barbarossa

Lo cierto es que como gustó mucho que Georgina use pelucas, la actriz lo sigue haciendo en la obra que hace junto a Pedro Alfonso en Carlos Paz, Una noche en el hotel.

Y en la noche del miércoles, sorprendió el gesto del actor hacia su compañera cuando la ayudó a anillarse el cabello para ponerse las pelucas antes de salir a escena. Georgina compartió el divertido momento en sus redes con un video donde se lo ve a Pedro siendo su "peluquero".