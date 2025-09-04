La pícara frase de Lali Espósito con un guiño a su compromiso político

Embed

El curioso episodio de Lali Espósito con una fanática que generó revuelo y críticas

La relación entre los famosos y sus fanáticos siempre fue un tema complejo. ¿Dónde está el límite que ambos deben respetar? ¿En qué momento un fan se vuelve invasivo o tóxico, y cuándo un famoso puede ser visto como maleducado o poco cordial? Estas preguntas existen desde hace tiempo, pero con la llegada de las redes sociales se multiplicaron. Un episodio reciente con Lali Espósito volvió a poner el tema sobre la mesa y generó debate, cruces de opiniones y discusión en redes.

El video que se viralizó, impulsado por la velocidad de las plataformas digitales, muestra a Lali Espósito al volante de su auto, deteniéndose para atender a sus seguidoras, en su mayoría chicas jóvenes o adolescentes. Se la ve sonriente, tranquila, amable y predispuesta: firma lo que le acercan, se saca algunas fotos, charla con quienes la esperan y todo parece transcurrir normalmente.

Sin embargo, en un momento alguien cruzó esa línea invisible de los límites. Una de las chicas introdujo su mano dentro del vehículo con la intención de sacarse una foto con la cantante. A simple vista, parecía que solo buscaba una selfie. Pero más allá de la intención, Lali no lo permitió y le pidió que retirara la mano.

Sin titubear, Lali dijo "de afuera, de afuera" y apartó la mano de la joven. Luego, la fan intentó darle su teléfono para que fuera la artista quien sacara la foto, pero ella tampoco aceptó. Finalmente, la chica tuvo que retratar el momento por su cuenta.

El video se expandió en redes sociales y encendió la polémica: algunos defendieron a Lali y cuestionaron a la fan, mientras que otros criticaron a la cantante y respaldaron a la joven. Como suele ocurrir, se armó un intenso intercambio sin llegar a una conclusión clara. No fue un hecho grave ni pasó algo importante, pero reavivó la discusión sobre los límites entre famosos y seguidores.

Embed

La duro comentario de Lali Espósito que se filtró al aire en La Voz Argentina

Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo son los encargados de mostrar el detrás de escena de La Voz Argentina (Telefe), el reality que se acerca poco a poco a sus instancias finales.

Durante los cortes, Sofi transmite en vivo para las redes del canal de Martínez con contenido exclusivo: conversa con los participantes y con los coaches sobre lo que ocurre al aire.

En un ida y vuelta con Lali Espósito, la panelista notó que la estrella del pop llevaba una especie de batita y quiso saber el motivo.

"¿Es por el frío? ¿Tenés frío?", preguntó Sofi. "¡Es una batita de polar! ¡Hace frío! ¡Me pega el aire de lleno!", confesó la intérprete de Fanático, Mejor que vos y Disciplina, entre otros hits.

Lali también comentó que espera pronto reencontrarse con sus fans en sus shows en Vélez. "Tengo el Vélez el fin de semana... ya veo que me enfermo y los mato", dijo la cantante, con la picardía que la caracteriza.

La coach remarcó que está muy entusiasmada por volver a presentarse ante sus miles de seguidores y brillar, como siempre, con su música.