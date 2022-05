El inesperado mensaje de Camila Homs en el día del cumpleaños de su ex, Rodrigo de Paul

"No se dan una idea la cantidad de mensajes hermosos que recibo diciéndome cosas tan lindas que les juro, me llegan de corazón. A veces no puedo agradecer a uno por uno y ahora estoy acá para eso. No sé si merezco tanto pero gracias. Me hacen bien", escribió Homs en una historia de Instagram.

La modelo no saludó al jugador del Atlético Madrid y la Selección Nacional, en cambió Tini Stoessel si lo hizo. Esta fue la primera vez que la cantante le escribió en público al futbolista: “feliz cumpleaños bombón”, fue el mensaje.

Tini Stoessel y el jugado mensaje que le mandó a Rodrigo de Paul

El día del cumpleaños de Rodrigo de Paul se estaba esperando la reacción de Tini Stoessel. Si bien el futbolista ya le había comentado algunas publicaciones de la cantante, la joven todavía no había tenido gestos online con él.

“¡No, Tinitaaa! ¡Aflojá!”, le escribió el futbolista hace unos días cuando la cantante mostró sus looks ante los recitales que dio en Palermo y ella nunca respondió. Sin embargo, por el cumpleaños número 28 del deportista Tini se la jugó.

“Feliz cumpleaños, bombón”, escribió Stoessel junto a un corazón y explotaron sus fans aprobando el comentario y seguramente también el romance.

Con estas muestras de cariño se puede confirmar que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel viven un gran momento juntos pese al escándalo que fue la separación del jugador del Atlético Madrid y la Selección Nacional. El deportista se separó de su mujer y muchos dicen que durante ese tiempo, cuando aún estaban juntos, comenzó a frecuentar a Tini.