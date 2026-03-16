El inesperado mensaje que recibió Luciano Castro por su cumpleaños y generó revuelo en las redes

Así, el cumpleaños de Castro no solo fue motivo de celebración, sino también una oportunidad para recordar sus raíces en la televisión y el cariño que lo acompaña desde entonces.

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Cuál fue la inesperada comparación que hizo Adrián Pallares sobre Luciano Castro

La decisión de Luciano Castro de dejar el centro de rehabilitación de salud mental generó un fuerte debate en el mundo del espectáculo. El tema fue abordado en Intrusos (América TV), donde Adrián Pallares sorprendió con una reflexión que incluyó una comparación que encendió las alarmas.

Al analizar la salida del actor del tratamiento, el conductor recordó un episodio doloroso de la televisión argentina. “Es polémico que abandone un tratamiento. No quiero ser tremendista, pero me remite inmediatamente a Juan Castro”, señaló, evocando al periodista fallecido en 2004.

Pallares hizo referencia al momento en que Juan Castro intentó quitarse la vida y murió 36 horas después. En ese contexto, agregó: “Saltás directamente a ese lugar donde le dieron en su momento a la productora que lo tenía contratado, le dijo necesitamos que sigas trabajando y salió a trabajar“.

La situación de Luciano Castro también está atravesada por compromisos profesionales. El actor integra el elenco de El tiempo puede esperar, una ficción producida por Sebastián Ortega y Pablo Culell para Netflix, cuyo rodaje se extendería hasta mayo.

De todas formas, Pallares aclaró que no buscaba equiparar ambos casos. “Son incomparables las situaciones, Juan tenía otros demonios, pero la verdad que es raro que te den el alta para que vaya a trabajar. Entiendo que tal vez lo complementa, lo ayuda, pero es polémico”, concluyó el conductor.