El inesperado nombre que Ángel de Brito propuso como figura para el Bailando 2023

Este miércoles en LAM, Ángel de Brito lanzó el nombre de una mujer, que sería una interesante figura para el certamen de Marcelo Tinelli, Bailando 2023, que pronto regresa a la TV, por América TV.

¿De quién estamos hablando? De Liliana Fontán, la mamá de Camila Homs. "Me encanta Liliana. Va a terminar en la pista del Bailando. La veo en la salsa de a tres, de acá a la China", comentó el conductor.

Marcela Feudale advirtió un dato importantísimo, que podría potenciar la previa de su hija. "Ella no tiene bozal legal. Puede decir lo que quiera", cerró la panelista.

Ángel de Brito dio su veredicto sobre las actitudes de Romina Uhrig para el Bailando 2023

Cada vez falta menos para el Bailando 2023. Marcelo Tinelli está ultimando detalles para lo que será su esperado regreso a la TV con una nueva edición del exitoso certamen.

Romina Uhrig es una de las 30 figuras que estarán en la pista. Ángel de Brito, que ocupará un lugar en el jurado, dio su mirada sobre las aptitudes de la ex Gran Hermano para competencia.

El conductor de LAM vio el ensayo de la ex diputada en Polémica en el bar junto a Flavio Mendoza y fue implacable."Es de madera", exclamó y sumó: "Marcelo Polino le dijo: 'tengo una bolsa de ceros, no me los hagas usar".

"Ella dijo que no sabe bailar", acotó Nazarena Vélez. "Lo demostró", lanzó Ángel, picante. "Igual, a mí me gustan los que entran madera como Romina y van evolucionando o no", sostuvo el periodista.

Al finalizar, Ángel precisó por qué la ex Gran Hermano está enojada con su programa y no quiere ir a piso. "Le molestó que yo puse una historia con la marcha peronista. Supongo que vendrá cuando empiece el Bailando", concluyó.