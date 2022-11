El insólito momento de Marcelo Tinelli en el Mundial: una turista lo confundió con un ex futbolista y le pidió una foto

historias Marcelo Tinelli turista lo confunde y pide foto en Qatar 2022.jpg Una turista le pidió una foto a Marcelo Tinelli en las calles de Dhoa, creyendo que era un ex jugador de fútbol famoso. Nunca supo quién era realmente.

Fue allí cuando de repente una turista se acercó a Marcelo Tinelli para pedirle una foto creyendo que se trataba de un ex futbolista famoso, pero sin saber quién era en realidad, y le dio su teléfono celular al Tirri sin dudar un instante. “No me conoce” deslizó divertido el cabezón.

“¿Por qué una foto con él?” preguntó entonces extrañado Luciano El Tirri Giugno. “Porque el otro día vine y me dijeron que era un ex jugador”, respondió la mujer en un claro español aunque con acento. Pero como Marcelo Tinelli no quiso hacer sentir mal a la señora, le siguió el juego y le pidió a su primo que le tome varias fotos con la señora.

Toda esta insólita situación quedó registrada en las historias virtuales del conductor argentino, quien viene compartiendo el minuto a minuto de su estadía en la Copa del Mundo, hasta su desmentida de la versión de romance con la periodista Alina Moine, quien para en el mismo edificio que él.

Marcelo Tinelli y Alina Moine se tomaron con humor los rumores de romance: el video

La semana pasada comenzó a circular una versión de supuesto romance entre Marcelo Tinelli y Alina Moine, quienes se encontraron en el Mundial de Qatar 2022. Él, porque viajó con su hijo Lorenzo, su primo El Tirri y su grupo íntimo de amigos, mientras que la periodista deportiva claramente está trabajando.

Lo cierto es que por el sólo hecho de haberlos visto en una fotografía grupal que subió a sus redes el cabezón Tinelli, brotaron los supuestos sobre el nuevo estado sentimental del conductor.

Así, tras salir a explicar desde Twitter que está solo y feliz disfrutando la Copa del Mundo, un rato antes de partir hacia la cancha para disfrutar del partido de Uruguay contra Corea del Sur, Marcelo Tinelli y Alina Moine se tomaron con humor e ironía el rumor desde sus historias de Instagram.

"Ya estamos listos para ir a la cancha a ver a Uruguay y vino a saludar 'la novia'", disparó filoso Marcelo con varios emojis llorando de risa, al tiempo que ella saluda y se ríe también mientras el resto del grupo grita "la novia!!", desmintiendo así rotundamente toda duda que pueda quedar al respecto.

Y como para que quede claro, Alina decidió repostear la historia y aclarar también: "Cuando estás trabajando y parás en el mismo lugar que tus amigos!!!".