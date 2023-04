El insólito problema que tuvo Marcos Ginocchio para volver a Salta con los regalos de sus fans de Gran Hermano 2022

“Acabamos de llegar, revolucionó Aeroparque. Tenemos mucho equipaje, no sé cómo vamos a hacer. Creo un poco vamos a mandar en encomienda y otro poco, vamos a subirlo en el avión”, empezó diciendo Noelia, la movilera del programa junto al salteño, sumado a que también lleva a su nueva mascota, la perrita Mora.

Acto seguido, detalló sobre el problema a resolver: “Marcos sale ahora en un ratito, el vuelo está un poco demorado. Pero claro hay muchos regalos de las fans. No sabemos cómo hacer para llevarlo. Ya arreglamos una encomienda. Yo no viajo con él, pero tengo todo el operativo que lo espera en Salta”.

Luego, minutos antes de embarcar, la desaparición de su documento puso en peligro los planes. Durante el check in, Marcos se dio cuenta que no tenía el Documento Nacional de Identidad (DNI). Sin perder la calma, el ganador del certamen realizó una llamada telefónica. Minutos después, lo encontró entre sus pertenencias y pudo completar los trámites para abordar.

Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 habló del momento más difícil de su vida

Marcos Ginocchio ganó Gran Hermano 2022 con un amplio apoyo del público. El salteño logró el 70, 83% de los votos. En segundo lugar salió Nacho Castañares, que sacó el con el 29,17%.

En una entrevista con PrimiciasYa, el joven resumió cómo fue su estadía en el juego. "Fue una experiencia única. Me quedan muchísimos recuerdos: el ingreso a la casa, el Mundial, haber estado con familia y la final, que fue muy emotiva", afirmó.

Marcos reveló que no puede salir de su asombro al recordar que pasó por una etapa dura en su vida y hoy está viviendo un presente soñado. "Fue una etapa de mi vida que no la pasé bien. Tuve muchas caídas", señaló.

El ganador de GH dijo que la fe lo salvó. "Por suerte y, gracias a Dios, me pude recuperar y salir adelante. En ese momento, yo creía en Dios, pero no tan fuerte. Creo que eso me llevó a creer fuerte en Dios. Las cosas que pasé me ayudaron a acercarme a él, de una manera distinta", explicó.

Sobre qué planea para su futuro profesional, Marcos indicó que se inclina por retomar su carrera como modelo: "Tengo que ver mis tiempos, qué quiero hacer. Hice algunos trabajos como modelo en México y en Salta. Veremos qué propuestas aparecen".

Al finalizar, Marcos confirmó que usará el dinero que ganó para ayudar a los más necesitados. "El premio lo voy a usar para ayudar a los chicos de la calle. Creo que encontraré de devolverle un poco a la gente lo que me hicieron sentir todo este tiempo", concluyó.