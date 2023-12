El insólito robo que sufrió Lourdes Sánchez: "¿Para qué?"

"Si algo le faltaba a este día es que me robaran", contó la bailarina muy sorprendida y lamentándose por el episodio de inseguridad en el video.

Y detalló: "No van a creer qué fue lo que me robaron. Me robaron el cobre que conecta el gas con la casa, eso. Estoy sin agua caliente, estoy sin gas".

Muy molesta por que le roben ese elemento que la deja sin gas en su domicilio, Lourdes Sánchez cerró: "No saben qué robar, cualquier cosa ya roban. ¿Para qué un cañito así de cobre? (haciendo un gesto de pequeño con sus manos)".

Cabe recordar que hace un tiempo el material de cobre es buscado por los delincuentes para luego venderlo y ahora fue Lourdes quien fue víctima de este episodio.

Lourdes Sánchez cruzó a Cinthia Fernández por el picante comentario sobre su coreo en el Bailando 2023

Esta semana, Lourdes Sánchez se lució como nunca antes en el Bailando 2023. La figura de la competencia de Marcelo Tinelli brilló en el tango junto a Nico Villalba, su partenaire. La coreo incluyó un impactante despliegue de efectos visuales. De hecho, incorporaron una tela traslúcida para realizar un mapping.

En su cuenta de Twitter, Cinthia Fernández lanzó un duro comentario contra la producción del certamen y deslizó que tuvieron cierto favoritismo con la correntina.

"Me encanta lo que hizo Lourdes.... al fin lo dejan hacer. Hace años quise hacerlo... pedí, pedí y jamás me dejaron. Me dijeron que sería desventaja para los demás. Siempre dije lo pago yo o tengo canje, pero contestaban que no era justo para el resto. Lo loco es que hoy se lo dejen hacer a Lourdes. Se ve que al final cambiaron de idea. Bien por el show porque esto suma. Lástima no haber tenido la misma suerte en la autorización", escribió la ex de Matías Defederico.

Este miércoles, Lourdes Sánchez estuvo en el piso de Intrusos, América, y le contestó a Cinthia. "Este es Bailando donde la producción abre el abanico para todos. Vos podes traerte una tarima, pero la conseguís vos, buscas un flete y lo que sea necesario", explicó la bailarina.

"Juli Castro hizo una coreo divina. Tenía un andamio, pero... ¡era un andamio de edificio! Le pregunté y me dijo: 'lo conseguí porque mi papá tiene una productora'. Hay cosas que te las fabrican en el Bailando y otras que dependen de uno", ejemplificó.

Finalmente, la figura del programa de Marcelo Tinelli reveló que logró sumar el mapping a su coreo por un acuerdo que hizo con el proveedor de ese despliegue técnico.

"Quise mostrar algo lindo, distinto, porque ya me conocen bailando. El mapping salía un millón de pesos alquilarlo. Ofrecí mis redes para promocionarlos y después mencionarlos en el programa. Quedaron felices", cerró.