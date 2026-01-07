La firme postura de Sabrina Rojas ante el escándalo de Luciano Castro por la infidelidad a Griselda Siciliani: "Si sos cool..."

Luciano Castro está en el centro de la polémica después de que se conocieran audios que le envió a una joven que conoció en su último viaje a Madrid por trabajo.
En medio del escándalo que rodea a Luciano Castro por una supuesta infidelidad en España a Griselda Siciliani, Sabrina Rojas dio su contundente opinión del tema.
En medio de los trascendidos de infidelidad a Griselda Siciliani, quien habló fue Sabrina Rojas, quien se separó del actor en 2021 luego de varias idas y vueltas tras 12 años juntos y dos hijos en común.
La actual conductora de SQP (América TV) evitó meterse de lleno en el escándalo de su ex pero dejó picando su postura sobre el tema. "A mi no me tienen que buscar, yo no soy la que tiene que hablar. No es mi noticia", aclaró de entrada ante las cámaras de Puro Show (El Trece).
"Una cosa es que se haga el tema en Bondi o en SQP donde trabajo y se haga el tema y opine pero no quiero estar opinando en los programas porque el tema no es mío. Y no quiero que una noticia que no es mía esté mi cara por todas partes", amplió al respecto.
Y agregó picante con un palito indirecto a Siciliani: "Cuando hablamos de infidelidad si sos cool seguramente tenés mente abierta, si no sos cool sos cornuda".
"La noticia no soy yo. Yo estoy aliviada desde el día que me separé, me saqué una persona de encima literal con todo lo que lo quiero al gordo, como pareja era como... (hace un gesto con sus manos) y hoy yo vivo plena", se sinceró Sabrina Rojas.
"No me pongo en el lugar de nadie, no sabes el esfuerzo que hago para vivir en mis zapatos", concluyó firme sin querer meterse en la polémica de su ex.
En el programa Puro Show (El Trece) se conoció un nuevo mensaje de voz que Luciano Castro le envió a una joven que habría conocido en un reciente viaje a Madrid y que el rumor indica que le fue infiel a Griselda Siciliani.
“Buen día Sarah. Desde ayer que solo pensé en tí, hasta hoy que me levanté sigo pensando en tí. No sé dónde estás, pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo, un beso, verte, no sé, dime tú”, le decía el actor con tono romántico a la mujer con intenciones de verla.
Y siguió: “Sino no pasa nada, me iré y a la vuelta hablaremos. No sé dónde estás en tus mañanas, si estás paseando o durmiendo. No quiero ser un gilipollas, ni atosigais ni molestar. Nada, me crucé con una mujer guapa y ya”.
En un primer audio que sacó a la luz la periodista Fernanda Iglesias, el actor le decía a la joven que conoció en España: "Sara buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo, nada.Si después tienes ganas tú me dices y nos vemos".