El irónico anuncio de Tamara Báez sobre su nuevo retoque estético: "Perdón, chicas"

Sucede que Tamara intentó dejar crecer las suyas de manera natural, pero sólo aguantó 11 días y tras ello anunció desde sus Instagram Stories: “El jueves me hago las pestañas chicas, ‘peldón’. Igual voy a seguir cuidándomelas mucho, así me siguen creciendo”.

Tamara Báez Storie pestañas.jpg

Lo cierto es que Báez naturalmente tiene pestañas muy finitas y escasa cantidad, motivo por el cual desde hace tiempo viene recurriendo a las tan de moda extensiones para darle un marco más recargado a su mirada. Y si bien estos procedimientos no deberían causar daño alguno, lo cierto es que en los hechos suelen debilitarlas.

Asimismo, la mamá de Jamaica explicó a través de otra storie en la que se mostró en un primer plano al natural que sorprendió a más de uno, que "mientras" la verán "así".

Tamara Baez pastañas delineadas.jpg

La reacción de Tamara Báez cuando le sugirieron ir al psiquiatra para evitar las compras compulsivas

Tras superar en mayo pasado el temor que sintió cuando su hija Jamaica fue hospitalizada debido a un episodio de dengue, Tamara Báez retomó su rutina normal. Así, la ex pareja de L-Gante optó por limpiar su guardarropa y se dedicó a ordenar las prendas que viste, mientras desechaba aquellas que ya no están en boga o que no le ajustan a su talla actual.

Como era previsible, y ante la impresionante cantidad de ropa y calzado que Tami mostró en las redes sociales, sus seguidoras le preguntaron por algunas de las piezas. Lo que la dejó sorprendida después de un tiempo, fue el inesperado mensaje que le envió una seguidora, convencida de que la influencer padece de un trastorno compulsivo por las compras. “Deja de comprar impulsivamente. Deberías ir al psiquiatra y no es por ofender”, escribió esta persona. Y luego, relató: “A mí me daban una pastilla cuando sentía la necesidad de comprar cosas innecesarias”.

Cruce Tamara Báez con usuaria.jpg

No satisfecha, la mujer continuó con sus argumentos: “Entiendo que pasaste de no tener nada a tenerlo todo, pero deberías aprender a controlarlo y no darle el ejemplo a tu hija de compras excesivas e innecesarias”. Tamara quedó tan desconcertada, que respondió en su siguiente historia con un video reacción. Sobre el mismo, escribió un comentario lleno de ironía: “¡Qué dice, señora! No fui al psiquiatra cuando estaba bien loca y voy a ir ahora porque hago unas compritas, jajaja”.

Efectivamente, tal como lo mostró en las redes, la morena disfrutó de toda una tarde de compras y juegos junto a su novio Thiago Martínez y su hija Jamaica.