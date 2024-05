El mal momento de Tamara Báez: la echaron de un supermercado y terminó cruzando a una seguidora en redes

Hasta que se la oyó decir en medio de una de sus Instagram Stories: “¡Ay, no! ¡Tengo miedo!. Están cerrando, bolú”, al oir el aviso de cierre desde la línea de cajas. Al tiempo que en otro video la mamá de Jamaica deslizó jocosa: “Decime que nos están echando sin decirnos que nos están echando”, mientras comenzaban a apagarse las luces de algunos pasillos del hipermercado.

Embed

Pero el mal momento no terminó allí, dado que ante la viralización de estos videos desde la mismísima cuenta personal de Instagram de Tamara Báez, una usuaria no dudó en hacerle una cruda observación que la ex de L-Gante le respondió vehementemente.

“Dejá de comprar impulsivamente. Deberías ir al psiquiatra y no es por ofender. A mí me daban una pastilla cuando sentía la necesidad de comprar cosas innecesarias. Entiendo que pasaste de no tener nada a tenerlo todo, pero deberías aprender a controlarlo y no darle el ejemplo a tu hija de compras desmedidas e innecesarias”, fue el sincero mensaje de la seguidora que Tamara salió a responder con los tapones de punta.

“¿Qué dice, señora? No fui al psiquiatra cuando estaba bien loca y voy a ir ahora porque hago unas compritas, jajaja”, le respondió Tamara Báez probablemente ofuscada por no haber podido comprar todo lo que hubiera querido, tan sólo por haber ido a última hora.

Cruce Tamara Báez con usuaria.jpg

El festejo gasolero de Tamara Báez y Thiago Martínez por los dos meses de noviazgo

La expareja de L-Gante, Tamara Báez, festejó este 15 de mayo un nuevo cumplemes con su nuevo novio Thiago Martínez, y lo compartió en sus redes sociales.

“Arrancamos nuestro segundo mes de novios”, escribió la influencer en una de sus historias de Instagram. En la foto se puede ver que la celebración fue gasolera: hubo sándwiches de miga y una gaseosa.

tamara báez.jpg

Más tarde, la mamá de Jamaica subió otra publicación con un collage de fotos junto a su pareja. “Felices dos meses, mi amor. Gracias por todo. ¡Te amo mucho, mucho!”, expreso.

Cabe recordar que antes de esta relación Báez había salido a mediados del año pasado con el futbolista Gonzalo Escudero, a quien había presentado en redes.