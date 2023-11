El letal comentario de Moria Casán a Barby Silenzi sobre su relación con el Polaco: "Me parece que sos..."

Tras escuchar todas las idas vueltas en la pareja, la jurado del certamen decidió intervenir en la charla y sentenció: “A mi me parece que sos una especie de GPS emocional de tu marido, o tu ex. Es una cosa impresionante, y eso no es ser celosa, es ser o ser obsesiva...”.

Y agregó: “Tenes el trastorno obsesivo de tu marido. Es el TOP, trastorno obsesivo polaco. Deben tener un sexo impresionante, eso se demuestra y no se pueden soltar por la cama, cuesta un quilombo, pero tenes que soltar en algún momento”.

Sorprendida por las palabras de Moria, la bailarina quiso defender su relación con el cantante, y sin dar muchas explicaciones cerró: “Tenemos amor nosotros”.

Embed

Encontraron a El Polaco y Barby Silenzi en una situación íntima: "Parece que hubo..."

Días atrás, El Polaco aseguró estar atravesando por una crisis con Barby Silenzi. En la mesa de Juana Viale en El Trece, el artista fue tajante al hablar de su relación con la bailarina. “Simplemente no nos estamos poniendo de acuerdo en cosas, no estamos separados, pero estamos ahí”, reconoció.

Pese a que atravesaron varias turbulencias, lo cierto es que esta vez parecía que la ruptura era algo inevitable. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un dato, que dio un giro a este culebrón.

Según contó Pochi en la cuenta Gossipeame, El Polaco y Barby Silenzi estuvieron cenando en un restaurante, en el barrio porteño de Palermo. Un testigo los vio y dio algunas precisiones sobre el encuentro.

“Ya estaban cerrando. Parece que hubo reconciliación”, indicó la instagramer. Habrá que esperar para ver si lograron recomponer las diferencias y están juntos otra vez o fue una cena para concretar la separación de común acuerdo.