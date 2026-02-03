El increíble detalle que molestó a Valentino López del regalo de cumpleaños de su novia: el video

Hace unos días Valentino López festejó su cumpleaños número 17 con un gran evento en un local gastronómico de Villa Crespo rodeado de sus afectos más cercanos.
Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, mostró los obsequios de su novia Carola Sánchez Aloa por el cumpleaños con una particular crítica.
El hijo mayor de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y el ex futbolista Maxi López estuvo acompañado además de su familia de amigos y también de su novia, Carola Sánchez Aloe.
En las redes sociales, el joven compartió un video junto a su novia donde repasaron los obsequios que le hizo ella para ese día tan especial y dejó en claro su malestar por un particular detalle.
La joven le obsequió dos cuadros personalizados con un profundo significado del amor que los une pero el adolescente se quejó en la grabación por una de las fotos elegidas por ella.
El primer cuadro reflejaba una imagen de la pareja a cielo abierto de fondo y ella explicó en el video: “Así estaban las estrellas la noche en la que nos conocimos. Dice la fecha, el lugar, las coordenadas, todo. Con eso sacaron el mapa estelar”, comentaba Carola.
Y además el cuadro incluía la sentimental frase: “Así estaban las estrellas la noche que empezó nuestra historia de amor. Carola y Valentino".
En el momento de mostrar en el video el segundo cuadro, Valentino López tuvo una divertida reacción al marcar el detalle que más le llamó la atención.
“Está bueno, la foto principal me mató, pero bueno”, se quejó con humor el hijo de Wanda Nara y Maxi López. Y esto tiene que ver con la foto central elegida en medio de un collage de imágenes juntos por el look de gala de ella y él vestido en ojotas y short de fútbol.
"Estoy yo con botas y él está en ojotas, medias y el shorcito de fútbol en año nuevo", dijo ella entre risas remarcando el look informal de su novio.
Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, anunció una importante noticia desde su cuenta en Instagram en el mes de enero.
En una de las historias que subió, se lo ve a Valentino sonriente dentro del predio de River Plate, vestido con la ropa de entrenamiento del club y posando junto a otro de los chicos de las inferiores. En la imagen se muestra la expresión de alegría vestido con un short y camiseta negra, zapatillas deportivas.
La foto estuvo acompañada por una sola palabra: “2026”. Y esto tiene que ver con el deseo del joven de volver cuanto antes a la actividad deportiva en River tras sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla y ser operado en septiembre de 2025.
Durante la intervención quirúrgia, el adolescente estuvo acompañado por Wanda y Maxi. "Acá estaré con vos siempre mi vida. Te ama mamá", reflejó la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) desde el sanatorio.
Valentino López espera poder cumplir con los meses de recuperación física que lleva esta clase de lesión y volver cuanto antes a las canchas tras pasar Año Nuevo en Punta del Este junto a su familia y su novia Carola Sánchez Aloe.