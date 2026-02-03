Peter Lanzani fue operado tras llegar descompensado al hospital: el fuerte diagnóstico que recibió

La alarma se encendió el lunes por la noche luego de que en LAM (América TV) se diera a conocer que Lanzani había sufrido una descompensación y había tenido que ser internado de manera preventiva en el Sanatorio Colegiales. La situación generó preocupación en su entorno y activó de inmediato la evaluación médica ante una posible cirugía.

Así las cosas, ni bien el actor reanude sus actividades volverá a ponerse bajo las órdenes del director de cine Santiago Mitre, con quien tiene previsto rodar una película -aún sin título oficial- junto a Verónica Llinás en el rol protagónico femenino para Netflix.

Según adelantó la misma plataforma, en esta oportunidad Lanzani se pondrá en la piel de un oficial de alto rango que se infiltrará, en época de dictadura, entre los familiares de detenidos que comienzan a organizarse para reclamar por sus seres queridos.

Cómo se conoció la noticia de la internación de urgencia de Peter Lanzani

La noche del lunes trajo preocupación en el mundo del espectáculo luego de que trascendiera que Peter Lanzani había sido internado de manera preventiva tras sufrir una descompensación que obligó a una rápida intervención médica. La noticia se conoció a través de LAM (América TV), donde Pepe Ochoa fue el encargado de dar a conocer los detalles del episodio que generó inquietud entre sus seguidores.

Según se informó en ese momento en el programa, el actor debió ser trasladado al Sanatorio Colegiales alrededor del mediodía, luego de comenzar a sentirse mal y requerir asistencia urgente. Al llegar al centro de salud, ingresó en silla de ruedas, una imagen que encendió las alarmas y activó de inmediato el protocolo médico correspondiente para evaluar su estado general.

De acuerdo a lo relatado por Ochoa al aire, Lanzani estuvo acompañado desde el primer momento por su pareja, quien fue clave durante las primeras horas de la internación. El personal médico actuó con rapidez y le realizaron distintos estudios para determinar el origen del cuadro. “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, explicó el panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito. Algo que efectivamente sucedió horas más tarde.

Durante la internación, Peter Lanzani también presentó fiebre, un síntoma que preocupó al equipo médico y a su entorno más cercano. No obstante, desde el programa aclararon que el cuadro estaba controlado y que la evolución del actor era favorable, lo que llevó algo de alivio en medio del hermetismo que rodeaba en ese momento su estado de salud.