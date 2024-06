El llamativo posteo de Mica Viciconte a Fabián Cubero tras el nacimiento del hijo de Nicole Neumann

Si bien el día del padre fue el domingo pasado, recién en las últimas horas Mica decidió compartir cual fue su regaló y publicó en sus historias de Instagram un tierno video.

"Lo importante es el tiempo de calidad con la familia. Este fue el regalo para el día del padre", escribió la ex Combate mostrando un álbum lleno fotos de los momentos más lindos entre Cubero y su hijo Luca.

Por su parte, aunque sin agregar ningún comentario, el ex futbolista replicó el video de Mica en sus redes sociales como gesto de agradecimiento.

Mica Viciconte Fabian Cubero

La tremenda acusación de Mica Viciconte a Gastón Trezeguet tras la salida de Furia de Gran Hermano

Este miércoles, Mica Viciconte y Gastón Trezeguet fueron los protagonistas de una picantísimo cruce durante el pase de A la Barbarossa y Ariel en su salsa (Telefe), claramente enfrentados por la eliminación de Juliana Furia Scaglione de la casa de Gran Hermano 2023.

“Ayer Viciconte me la repicanteó, le regalé portales por todos lados”, deslizó irónico el ex GH 2001 y la mujer de Fabián Cubero le respondió de inmediato: “¿Qué problema tenes Gastón? Tenías miedo”.

Gastón Treeguet, Mica Viciconte y Nico Peralta - captura.jpg

Al tiempo que agregó filosa: “El que perdió la apuesta fuiste vos, no, mirame, estoy divina”, lo que generó que Gastón le retrucase si se considera "antifuria" y le consultó: "Quería saber cómo te sentis ahora con la salida de la protagonista de Gran Hermano”.

Fue allí que Mica aseguró firme: “Yo no soy fanática como vos. Yo me siento bien, me siento igual, no voy para un lado o para el otro, lo único que dije es que no avalo la violencia”, en clara referencia al apoyo de Gastón a la polémica jugadora.

“Me parece que entre todos los exparticipantes hicieron una buena jugada para sacar a Furia. Estuvo bien, pero a mí no me cambia nada que salga ella”, concluyó por último la popular influencer.