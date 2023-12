El llamativo posteo de Natalia Graciano antes de confirmarse su separación de Matías Martin

Así, si bien Graciano prefirió guardar un silencio absoluto al respecto, lo cierto es que hizo una publicación en su cuenta de Instagram que, casi sin darse cuenta, de alguna manera terminó confirmando la noticia.

Natalia Graciano - posteo IG El cambio es muy grande.jpg

"Cierro el año con una operación muy significativa. Lo quería compartir porque pasan los días y no me dejo de sorprender. El cambio es muy grande" comenzó escribiendo Natalia con la imagen de uno de sus ojos, sobre una reciente intervención oftalmológica en la que le agradeció al famoso oculista que la operó por la atención y la contención, pero llamativamente jamás mencionó al padre de sus hijos.

Al tiempo que agregó: "Me devolvió la capacidad de VER con nitidez. De mirar pudiendo hacer foco. Cómo ves, cómo te ves, cómo ves lo que te rodea. La vida en HD!". Y si bien al cabo de las horas apareció un tibio like por parte de Matías Martin, la realidad es que Graciano no lo mencionó a su ahora ex pareja en ningún momento.

Natalia Graiano Matías Martin y sus hijos.jpg

Ángel de Brito anunció la inesperada separación de un reconocido periodista: "Había mucha diferencia ideológica"

El conductor Ángel de Brito reveló este lunes en LAM (América TV) que el periodista Matías Martin y la modelo Natalia Graciano se separaron.

"Separación que es divorcio. Es una familia muy conocida. Los dos son muy famosos, cada uno por lo suyo. Ella hizo una carrera muy importante y después un poco se corrió, pero cuando la nombre todo el mundo la va a reconocer. Es una de las mujeres más lindas de la Argentina", comenzó diciendo Ángel.

"Él sigue trabajando en el medio, está super vigente, le va muy bien. Este matrimonio llegó a su fin hace un mes. Ya están dispuestos a contarlo. Por lo menos él que es con quien hablé hace un ratito. Y me dijo: 'Es verdad, estamos separados. Los detalles prefiero que queden en la intimidad. Gracias por consultar. Siempre es mejor chequear'", contó el periodista.

Embed

Ahí reveló: "Quienes están separados hace un mes son Matías Martin y Natalia Graciano. Una pareja que ya lleva más de veinte años. Se conocieron porque Matías la llamó para trabajar en un programa y ya en la reunión hubo onda".

Más adelante, la panelista Yanina Latorre intervino y acotó: "No hay terceros en discordia, hay un desgaste muy profundo y hay mucha diferencia ideológica. Y eso lo llevó a un desgaste y discusiones".