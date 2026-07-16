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El festejo eufórico de Pampita en el Obelisco por la victoria de la Selección: "No me pidas que..."

Pampita celebró en el centro porteño en triunfo histórico de la Selección ante Inglaterra en el Mundial 2026.

16 jul 2026, 10:00
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El festejo eufórico de Pampita en el Obelisco por la victoria de la Selección: No me pidas que....

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El festejo eufórico de Pampita en el Obelisco por la victoria de la Selección: "No me pidas que...".

Pampita fue una más con la marea celeste y blanca. Con sus hijos, su hermano y sus seres queridos, la modelo dejó de lado todos los esquemas y, después de ver el partido en su hogar, vibró con la fiesta popular que encendió el centro porteño y lo compartió en sus redes.

"No tengo planeado morirme acá tirado… No me pidas que no vuelva a intentar…", escribió Carolina Ardohain, citando la canción de Wos que desde Qatar 2022 es parte del cancionero mundialista. En un carrousel, la modelo compartió varias imágenes que le llamaron la atención de la expresión del pueblo, feliz por la victoria: argentinos subiéndose a lugares, la pirotecnia, los cantitos, todo.

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Los usuarios no tardaron en sorprenderse por su aparición en la calle y le dejaron mensajes de cariño y orgullo en los comentarios de la publicación.

"Es una locura, un sueño y una bendición. Yo nunca lo doy por sentado cuando estoy ahí", expresó Carolina Ardohain sobre su paso por Estados Unidos, y agregó que cubrir el campeonato del mundo junto a la Selección Argentina fue algo único: "Uno puede ir a un recital, te divertís y lo pasás bien porque está tu ídolo, pero esto es otra cosa: es tu país, tu bandera, tu equipo, es abrazar al de al lado".

La confesión de Pampita luego de su paso por el Mundial 2026

Después de su regreso de Estados Unidos, donde cubrió parte del Mundial 2026 para DGO, Carolina "Pampita" Ardohain habló con Infobae sobre su vínculo con la terapia y la importancia del cuidado de la salud mental. Destacó el valor de contar con un espacio de escucha y reflexión, y sorprendió al revelar que actualmente no está asistiendo a sesiones: "Hace un tiempo que me di de alta", expresó entre risas, aunque aclaró que no se trata de una etapa cerrada para siempre: "Si hay que volver, volvemos".

Por otro lado, la conductora compartió sus sensaciones tras la experiencia de cubrir el Mundial: "Es una locura, un sueño y una bendición. Yo nunca lo doy por sentado cuando estoy ahí", expresó emocionada, y agregó que la energía que genera la Selección Argentina es única: "Uno puede ir a un recital, te divertís y lo pasás bien porque está tu ídolo, pero esto es otra cosa: es tu país, tu bandera, tu equipo, es abrazar al de al lado".

     

 

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