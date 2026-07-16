El festejo eufórico de Pampita en el Obelisco por la victoria de la Selección: "No me pidas que...".

La confesión de Pampita luego de su paso por el Mundial 2026

Después de su regreso de Estados Unidos, donde cubrió parte del Mundial 2026 para DGO, Carolina "Pampita" Ardohain habló con Infobae sobre su vínculo con la terapia y la importancia del cuidado de la salud mental. Destacó el valor de contar con un espacio de escucha y reflexión, y sorprendió al revelar que actualmente no está asistiendo a sesiones: "Hace un tiempo que me di de alta", expresó entre risas, aunque aclaró que no se trata de una etapa cerrada para siempre: "Si hay que volver, volvemos".

Por otro lado, la conductora compartió sus sensaciones tras la experiencia de cubrir el Mundial: "Es una locura, un sueño y una bendición. Yo nunca lo doy por sentado cuando estoy ahí", expresó emocionada, y agregó que la energía que genera la Selección Argentina es única: "Uno puede ir a un recital, te divertís y lo pasás bien porque está tu ídolo, pero esto es otra cosa: es tu país, tu bandera, tu equipo, es abrazar al de al lado".