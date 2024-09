El llanto en vivo de La Tora Villar tras las predicciones de Pitty la Numeróloga: "Ay no puedo"

"¿Qué te emociona tanto Tora?", le consultó Nicolás Peralta al ver a su compañera conmovida. "Cuando salí de la casa, vi una nota de Pitty hablando de mí, que mis proyectos son mucho más fuertes que mi nostalgia", comenzó la ex GH.

Embed

Y reconoció mientras se ponía los lentes de sol para tapar sus lágrimas: "Estaba en un programa de América hablando, ella no me conocía, me conocía solo del reality, tiró las cartas y dijo cosas re lindas. Lo volví a buscar ese video y nunca más lo encontré".

"Lo que ella (Pitty) contaba y muchas cosas de lo que está contando hoy, como que no hablaba y le dijeron 'va a hablar' y nunca más paró. Me pasó lo mismo, pasé por otras carreras porque era algo que me imponían y después terminé una que realmente me gustó", sostuvo La Tora muy emocionada.

Y cerró aún emocionada: "Y también esto que todos tenemos una misión. La veo y me quedo embobada. Me pasa con pocas personas del medio que quiero ver y ella es una y me emociona".

la tora.jpg

La fuerte revelación de La Tora sobre lo que hizo en el reality sin que Gran Hermano se diera cuenta

Lucila la Tora Villar visitó el streaming Antes que nadie de Luzu Tv, y reveló qué hizo dentro de la casa sin que Gran Hermano se diera cuenta. "Nunca lo conté", aseguró.

"¿No podés leer, no?", le consultó Yoyi Francella sobre algunas reglas del reality. “No podés leer, porque podrías hacer complot. Les voy a dar datos básicos que no pueden tener dentro de la casa. La ropa no puede tener letras ni capuchas, no podés llevar lentes de sol, maquillaje no, esmaltes tampoco, delineadores tampoco”, les comentó la rubia a los conductores del ciclo.

Además, explicó: "Tu diversión es contar la cantidad de cuadrados en el techo, la cantidad de cámaras y micrófonos. Al lado de la ducha hay un vidrio con una cámara y un camarógrafo por precaución. El acceso es muy restringido y hay cinco cámaras dentro del baño”.

Trinche, por su parte, le preguntó: "¿Cómo es el tema de sentirse mal dentro de la casa?". “Tenés de todo. Hay psicólogos, psiquiatras y un dentista que puede ir hasta la casa, imagínate”, le respondió.

Por último, los conductores quisieron saber todo acerca de las relaciones íntimas dentro de la casa más famosa del país. “Se le puede ganar a la cámara. Yo tuve relaciones y nunca salió en la tele, nunca hicimos la seña. Hay maneras y esto nunca lo conté porque no quería que se supiera que tuve relaciones”, confesó La Tora, quien en ese momento estaba en pareja con Nacho Castañares.