El llanto y angustia de Sopa por la eliminación de Renato de Gran Hermano 2024: "Perdón"

Sin embargo, en la casa quien se vio muy afectada por su salida fue Sofía Buscio, Sopa, ya que fue ella quien como líder de la semana subió al peruano a la placa sin saber que esto derivaría en su eliminación.

Sopa se sintió responsable por su decisión de juego y apenas se retiró su compañero de la casa estalló en llanto y tuvo que ser consolada por el resto de los participantes.

“Perdón, perdón”, le dijo la mujer de Villa Urquiza a Renato antes que se fuera. “No pasa nada, Sopita, no me pidas perdón. Demostraste que eres una líder increíble”, la intentó calmar él.

“Sopa siente culpa porque ella lo mandó a placa, diciendo que no corría riesgo”, observó Santiago del Moro al ver sus lágrimas.

“Es una mierda. Es horrible esto. Qué bajón, lo re saqué”, le decía Sopa muy angustiada a sus compañeros por aquella decisión que tomó como líder y que terinó en la salida de Renato.

La dura advertencia de Gran Hermano con la 'puerta giratoria' que dejó en shock a los participantes

En Gran Hermano 2024, Telefe, los participantes recibieron una dura advertencia por parte del ojo que todo lo ve. El 'Big' afirmó que hay "comportamientos que deben ser revisados" y el conductor Santiago del Moro presentó La puerta giratoria.

"Quiero que vean la puerta giratoria que hay ahí atrás. Miren cómo funciona eso", comenzó diciendo el presentador. "El comunicado dice lo siguiente: 'La puerta giratoria está disponible en este mismo momento para el que quiera irse ahora'",siguió.

"Y les voy a explicar algo y les voy a explicar por qué. Todo lo que esté dentro del reglamento está permitido: conversaciones, discusiones, peleas, amores, desamores, traiciones, entra dentro del juego. Lo único que Gran Hermano ha puesto el foco en esta temporada es en el no a la queja. Pone a disposición al que no esté de acuerdo con algunas reglas, al que le parezca poca cosa la casa, al que le parezca poca cosa la comida", detalló Del Moro.

"¿Y por qué es esto? Porque es una falta de respeto para los miles de pibes y pibas, y no tan pibes y no tan pibas, que han quedado afuera de la casa. Y Gran Hermano ha escuchado desde que entraron quejas de que si el agua de la pileta, de la comida, de las ollas. No, eso no tiene nada que ver con Gran Hermano. Gran Hermano no es un spa, no es un hotel cinco estrellas, no es un crucero de lujo.Es el programa más famoso de todos los tiempos donde van a jugar a Gran Hermano", remarcó.

Y sostuvo: "Hay jugadores que han honrado esa casa, para los que amamos este formato esa casa es un templo. Están para jugar Gran Hermano. Ya después de tantas temporadas quejándose de algunas cosas no van".