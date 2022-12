El mal momento de Wanda Nara con Mauro Icardi en pleno festejo de cumpleaños de Kennys Palacios

Así lo aseguraron Rodrigo Lussich y Adrián Palleres desde Socios del espectáculo (El Trece), al referirse al trato que mantuvieron Wanda Nara y Mauro Icardi, donde incluso desde Luzu tv la rubia se refirió a él como su ex.

icardi tirado 3.jpg Wanda Nara evitó en todo momento mostrarse junto a su ¿ex? marido, Mauro Icardi, durante la fiesta de su amigo Kennys Palacios.

“Wanda habló de Mauro como su ex y cada vez que él se quería acercar a ella en el cumpleaños de Kennys, para hacerse amigo o hacerle un mimo, ella le decía ‘fuera, andate’”, disparó picante el periodista uruguayo.

En tanto, Pallares sumó: “Parecía como un inflable, todo quieto y parado ahí al costado”. “Así lo tiene a Icardi, a quien tiene como su ex porque parece que el actual ahora es L-Gante”, remató entonces Lussich para luego compartir el cruce amistoso de Wanda y L-Gante en Luzu TV, con reclamos íntimos incluidos.

El duro reproche de L-Gante en vivo a Wanda Nara no haberlo invitado al mega cumpleaños que organizó en su casa

L-Gante dio una nota a Red Flag, el programa de stream que conduce Grego Rossello en Luzu TV, y tuvo la llamada en vivo de Wanda Nara. El músico no dudó en reprocharle no haber sido invitado a la mega fiesta que organizó en su casa.

En su casa de Santa Bárbara, un country de zona norte, este fin de semana Wanda Nara organizó una fiesta sorpresa para su asistente Kennys Palacios, en donde hubo varios invitados entre ellos estuvieron su hermana Zaira y su ¿ex? Mauro Icardi.

En el festejo no faltó un DJ pasando música, espuma para la para la pileta un catering y muchos tragos. El final de fiesta fue la entrega de una auto por parte de Wanda y Mauro al asistente.

wanda.jpg

Pero, al aire L-Gante le demostró a su amiga el enojo por dejarlo afuera. ”Ayer me dejaste plantado. No me invitaste al cumpleaños de Kennys, Wanda. Se encanutaron la torta ahí. ¿Qué pasa?”, deslizó el cantante muy picante.

Entonces, Wanda se defendió: “Lo que pasa es que yo le presté la casa a mi amigo y la lista de invitados la hizo él. Así que La Mafilia ya sabe con quien se tiene que agarrar”.

L-Gante respondió: “Ahora lo vamos a salir a buscar”. Y, Wanda le tiró su reproche: “Bueno, pero el rockstar la pasó bien igual ayer, así que yo me quedo tranquila”.