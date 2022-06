El misterioso llamado de Estefanía Berardi a Sabrina Rojas: "Me porté..."

Locho Loccisano historias perdón.jpg A causa de esta historia de Locho, Estefanía Berardi confesó que llamó a Sabrina Rojas tras haberse portado mal con ella, según dijo.

"Me gusta esa canción... Cómo se solucionan tantos conflictos pidiendo perdón. Y es algo tan simple y a algunos les cuesta”, disparó Estefanía Berardi y confesó "Yo ayer le pedí perdón a Sabrina Rojas por una actitud mía. Choqué conmigo misma. No voy a hacer hincapié en qué, porque no creo que ella quiera”.

Al tiempo que concluyó misteriosa y sin revelar puntualmente las palabras de ella sobre Rojas de las que se arrepintió: "Sentí que me porté mal con ella. Hace un montón que quería conseguir su teléfono. Le escribí y le pedí perdón. Ella me contestó re educada. Me sentí bien conmigo misma. Qué importante es reconocer cuando uno se equivoca”.

Embed

La reacción de Estefanía Berardi al recibir una fuerte crítica al aire

Tras la fuerte discusión de Estefanía Berardi con el hipnotizador John Milton hace unos días, la panelista vivió otro impensado momento al aire este lunes en el programa Mañanísima.

Berardi estaba leyendo los mensajes que la gente enviaba al WhatsApp del programa que conduce Carmen Barbieri y uno de ellos apuntó directamente contra ella. "Insoportable Estefi. ¿Quién se cree que es?", leyó en vivo, motivando la sorpresa de la conductora y Pampito.

estefi berardi.jpg Estefanía Berardi leyendo mensajes al aire en Mañanísima se encontró con una crítica hacia ella, pero lo tomó con humor.

Tomando con humor la crítica de una espectadora, Estefi respondió: "A mí me gusta leer todo porque me divierte y es que aparte no me importa, así que lo leo". "Le ponen 'insoportable, Estefi'. ¡Me muero!", reaccionó Carmen Barbieri entre risas tras el sorprendente comentario de la televidente.

Y sin más Estefanía Berardi agregó con picardía: "Te imaginás si a Pampito le leo un comentario que no le gusta...". Y Pampito acotó al respecto: "Tiro el mate contra la pantalla".