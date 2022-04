Sabrina Rojas habló del plan que tiene con Flor Vigna, Luciano Castro y Tucu López

“Con el Tucu estamos juntos hace ocho meses, nos comprometimos... Somos así. Yo tengo papeles que arreglar, todavía. No me puedo casar, estoy legalmente casada. Venimos bien, todo en orden”, dijo Sabrina Rojas en Socios del espectáculo.

“Es un montón pensar en agrandar la familia, todavía. En un año, dos, si Dios quiere y seguimos juntos, ¿por qué no?”, comentó acerca de la posibilidad de tener hijos con el actor de Sex. Sin embargo, sí le abrió la puerta a unas vacaciones de a cuatro más sus hijos. “Hoy estábamos hablando de eso, de hacer algo todos juntos. Somos muy modernos, chicos. No se asombren. Somos así”, comentó.

Cuando ya nadie recordaba la pica entre Sabrina Rojas y Pampita, que data de 2019 por las fotos íntimas de Luciano Castro, la primera aprovechó la volada en medio de Emparejados, el ciclo dominical que conduce en América TV junto a su actual pareja, el Tucu López, para pegarle elegantemente a la mujer de Roberto García Moritán.

Mientras abordaban el tema de la mediatización de la vida de los famosos en la tv, la oportuna consulta de Juan Etchegoyen sobre si los conductores se animarían a grabar su propio reality, tal como lo hicieron recientemente Marley y Mirko, Luciana Salazar o Pampita durante su embarazo, fue el disparador que Sabrina Rojas recogió y le pegó de lleno a ésta última.

Desde Emparejados (América TV), Sabrina Rojas aprovechó para tirarle un palito a Pampita, enemistadas desde 2019.

Así fue que, si bien primero deslizó que ella junto al Tucu no tienen mucho para mostrar dado que no se consideran glamorosos, reconoció que quizás podría llegar a hacerlo. Al tiempo que disparó contra reality de Carolina Ardohain: "Yo el reality de Pampita no lo vi. ¿Estaba muy guionado? Viniendo de Pampita supongo que sí", arremetió.

Sorprendido su pareja, y co conductor de Emparejados, le consultó el por qué de su filoso comentario, a lo que Rojas respondió irónica "Ella es como muy obse(siva) con todo", seguramente recordando aquel incómodo episodio que vivieron ambas después de las apreciaciones que hizo Pampita sobre aquellas fotos íntimas filtradas de su por entonces pareja, Luciano Castro.