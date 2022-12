El modo despiste de Mauro Icardi para mostrar que está entero

wanda nara icardi lgante.jpg Mauro Icardi vino a Buenos Aires a intentar reconquistar a Wanda Nara, quien insiste en separarse en medio de su nueva relación con L-Gante.

Así las cosas, anoche, y tras los durísimos posteos de su hermano Guido contra Wanda Nara por su estado anímico, que luego borró la mayor parte de ellos, Mauro Icardi intentó mostrarse entero frente al mundo.

De esta manera, el jugador del Galatasaray subió una storie a su cuenta de Instagram donde puede verse una copa de vino junto a un par de palitos de sushi cruzados sobre un plato de madera salpicado por unas gotitas de salsa de soja.

Mientras tanto, lejos de él, Wanda Nara posaba radiante frente a las cámaras fotográficas de una campaña publicitaria para un casino mientras logra su objetivo: humillar públicamente a Icardi, para hacerle sentir en carne propia lo que ella vivió el año pasado tras su historia con la China Suárez.

¿Tristeza y depresión? Los motivos que desataron la ira del hermano de Mauro Icardi contra Wanda Nara

El hermano de Mauro Icardi, Guido, rompió su bajo perfil para apuntar fuerte hacia Wanda Nara, en medio de la escandalosa separación entre la mediática y el deportista.

Nadie entendió el motivo que tiene el tatuador para salir a matar de la forma que lo hizo en su cuenta de Instagram a quien fuera su cuñada.

guido-icardi-wanda-nara.jpg Guido Icardi disparó durísimo contra Wanda Nara, en medio de versiones de profunda depresión de su hermano, Mauro Icardi.

En LAM (América TV) mostraron las historias de Instagram del hermano del futbolista, que compartió una foto de la modelo con duras palabras: "Que asco de persona", dijo.

A los minutos de publicar la primer historia, con una foto de Wanda sin retoques estéticos, la borró, y aseguró luego en otra: “Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”.

Notablemente molesto por las actitudes de la madre de sus sobrinas Francesca e Isabella, Guido publicó luego del "descargo" otra imagen de la empresaria con la palabra “asco”. Tremendo.

Cómo está Mauro Icardi tras la separación con Wanda Nara

Poco se sabe de Mauro Icardi tras su arribo a la Argentina. La especulación que hay sobre algunas voces de su entorno es que se encontraría en Rosario junto a su papá.

El futbolista tendría una mezcla de bronca, tristeza y posible depresión dado a lo que está viviendo públicamente por su separación siendo que su esposa se muestra con L-Gante.

Este miércoles en Intrusos (América TV) revelaron que Mauro Icardi está sacado con esta situación. El jugador está en Buenos Aires y no está dispuesto a irse a Turquía sin la rubia.

Wanda Nara y Mauro Icardi En las últimas horas, también se habló de un pacto secreto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que tendría a L-Gante como chivo expiatorio.

"Wanda y Mauro ya no hablan. Por eso, él llama a Ana Rosenfeld para que intervenga", precisó Marcela Tauro en el programa de Flor de la V.

La panelista también indicó que habría un acuerdo entre la botinera y el futbolista, que explicaría las salidas con L-Gante. "Habría un pacto entre ellos. Ella le habría dicho 'dejame hacer lo que vos hiciste con la China y después vuelvo con vos a Estambul'", sentenció la periodista.