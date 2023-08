El momento más doloroso que atravesó la pareja del Bailando 2023, Ian Hachmann y Arna Karls

"Perdimos un hijo", confesó Ian al borde de las lágrimas cuando hablaba de su romance con la europea, mientras la sostenía en brazos. "Ella estaba de cuatro meses. Fue el verano pasado. El día anterior a que la Argentina salga campeón. Ahí me enteré de que lo perdió. Se iba a llamar Liam", contó.

"Fue horrible, ya teníamos todo planificado. Mi madre estaba super contenta que iba a ser abuela. Mi hermanas super contentas también, iban a viajar a Europa a ver al bebé", sostuvo con muchísima tristeza.

El drama que vivió una famosa cuando le robaron su vestido para la foto del Bailando 2023

Ayer por la noche se realizó un increíble evento al cual asistieron todos los participantes y trabajadores del Bailando 2023 (América TV) para realizar las fotos correspondientes al programa.

En el mismo, la futura participante Eva Bargiela contó el dramático momento que vivió esa misma tarde cuando quisieron robarle el vestido que había encargado para la ocasión.

"El mío es un vestido recuperado de un secuestro. En un momento de vaga, y con un montón de cosas que hacer, mandé a buscar mi vestido en una aplicación. Cuestión que mando la moto y me dice cancelada, mando una segunda moto y me llaman del local y me dicen: 'Eva ya le dimos tu vestido a la primera moto'", comenzó contando la modelo en una nota con Previate Esta.

Eva Bargiela

"Todo empezó a ser desesperación y pensé en apelar a la buena fe porque capaz era un error de la aplicación y está llegando a mi casa. Pero pasaba media hora, una hora, hora y media y no aparecía el vestido ni la moto" , continuó la esposa de Facundo Moyano.

En ese momento, confesó con vergüenza cómo logró recuperar el lujoso vestido y explicó: "Tengo un amigo un poco hacker que consiguió el numero del motoquero que tenia mi vestido y lo llamé llorando".

En ese sentido, Eva contó que el hombre el pidió una suma de dinero para devolverle el traje y al aceptar, fue como logró recuperar el vestido para la gran foto. "Yo estaba dispuesta a pagar lo que sea pero fue un final feliz porque no salió tan caro. Lo recuperé y valió la pena", cerró.