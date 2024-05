El motivo por el que Florencia Peña ya no practica el poliamor con Ramiro Ponce de León

En una profunda una nota con la web de TN, Florencia Peña habló de la versión teatral de Mamma Mía, pero hizo mucho énfasis en su parte personal, al aclarar que ya no practica el poliamor con Ramiro Ponce de León.

“Fueron cinco años de vivir separados y necesitamos eso en ese momento. Ahora estamos como en otra. Yo creo que las relaciones tienen que ver con la madurez de cada ser y los contratos se pueden replantear. No es un contrato que se sella y te quedaste”, señaló.

“Hace 11 años que estamos juntos y nuestras necesidades como pareja fueron cambiando. Y ni hablar cuando llegó Felipe. Yo siempre me planteo lo incómodo. Y es incómodo plantearse la monogamia”, agregó la actriz.

En ese sentido, Florencia Peña explicó el trasfondo de este tipo de decisiones no sólo personales sino de pareja. “Hay algo de pertenencia, de nuestros mandatos, de la estructura, de que culturalmente somos seres monogámicos, aunque no lo seamos de manera natural”, indicó.

“Estoy por cumplir 50 y las prioridades también se ponen en otro lado. El sexo también cobvra otra dimensión distinta. Esa importancia después se pone en un lugar más relativo y no tiene que ver sólo con la edad. Yo voy a ser siempre una mina muy sexual, pero con prioridades”, cerró la actriz.

Flor Peña 1.png

La profunda reflexión de Florencia Peña por sus 50 años: "Si hiciste las cosas mal..."

Este viernes 10 de mayo, se estrenna el musical Mamma Mia! en el Teatro Coliseo. A horas de este estreno en la Ciudad de Buenos Aires tras su exitoso paso por la cartelera cordobesa, Florencia Peña habló con PrimiciasYa sobre este gran desafío de protagonizar esta obra.

“Estoy muy ansiosa, nerviosa... con ganas de subirme al escenario a hacer lo que mejor sabemos hacer: actuar, bailar y cantar. Es un espectáculo que nos encanta hacer. ‘Mamma Mia!’ tiene eso, es una obra llena de emociones y de energía positiva. Como ya la hicimos en Carlos Paz y también en Rosario, lo sabemos”, destacó la actriz.

Luego, Flor aseguró que se siente muy vinculada con su personaje: Donna, una mujer que cuando menos se lo espera tiene que enfrentar una situación de su pasado.

"Yo siempre digo que soy una actriz que canta, entonces siempre encaro a mis personajes desde la actriz. Mi cantante en la obra está supeditada a mi manera de contar el cuento", indicó. Y sumó: “Este personaje me toca muchas fibras, tiene muchos puntos de contacto conmigo”, afirmó sobre este papel que en la película original fue interpretado nada más y nada menos que por Meryl Streep.

“El personaje en Mamma Mia! tiene la fortaleza, la sabiduría de la experiencia, yo ya estoy a punto de cumplir 50 años, y esa cosa de haberse erguido sola. Es independiente, es una madre libre como lo soy yo en la vida”, agregó Flor.

El 7 de noviembre Florencia Peña cumplirá 50 años y aseguró que hará un "fiestón". En ese sentido, aprovechó para hacer una profunda reflexión sobre su presente. “Es una edad hermosa y llena de experiencia. Los 50 no son cualquier edad, ni siquiera son los 40 me di cuenta. Los 50 son una edad en donde si hiciste las cosas mal, se te viene un poco todo encima. Y la verdad es que más allá de los tropezones o caídas que pude haber tenido a lo largo de mi historia, llego a los 50 muy power. Construímos algo re lindo con Rama, tengo 3 hijos que la rompen los 3, una carrera que no es exitosa porque me va bien, es exitosa porque logré cumplir mis sueños. Ese es mi éxito, estar donde quiero estar".

Por último, al ser consultada sobre si desembarcará próximamente en el streaming como lo vienen haciendo varias figuras durante este último tiempo, contó: "Sí, bueno, hay una propuesta. No puedo contar mucho porque hace poquito que la tuve, pero hay una idea de hacerlo porque soy curiosa y me gusta arriesgarme siempre a cosas nuevas".