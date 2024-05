La reacción de Flor Peña cuando le preguntaron por un acercamiento con Érica Rivas: "La cosa quedó..."

"¿Se puede negociar o es innegociable?", retrucó el conductor. "Yo creo que la cosa ya quedó muy mal ahí. Yo realmente es algo que lamento mucho porque iba a ser una fiesta y me parece que ahí hubo algo de ponernos en un extremo que yo no comparto. A mí no me gustan los extremos. Me parece que nada que esté en un extremo puede ser bueno. Desde la política hasta cualquier postura personal. Siempre hay algo para perder", expresó Flor.

La actriz reveló que tuvo una charla con Érica cuando estaban armando la obra. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo. "Yo creo que Casados con hijos es una crítica. Cuando las cosas se pusieron en términos de machismo o feminismo la cosa se pudrió. Yo se lo decía a ella, nosotras nos juntamos a tomar un café y lo charlamos", agregó.

Flor señaló que Casados con hijos es una crítica a los estereotipos de la sociedad, aunque Érica nunca lo vio así. "Yo le decía: 'Érica esto es una crítica. Esto no es real. Nosotras no estamos avalando al machismo'. Nosotras lo estamos criticando, Casados siempre fue una crítica. De hecho, cuando el primer año fue medio un fracaso era porque la gente lo tomaba literal", cerró.

Flor Peña bancó fuerte a Jey Mammon tras el fallo de la Justicia en favor de Lucas Benvenuto

Flor Peña habló del caso Jey Mammon y la denuncia de Lucas Benvenuto, luego de conocerse hace pocas semanas del fallo de la Justicia en favor del joven luego de la arremetida legal del conductor tras denunciarlo por calumnias e injurias.

En este sentido, en una nota con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, Flor Peña se la jugó nuevamente y bancó a Jey y según su visión la Justicia evitó profundizar las pruebas que presentó el conductor para su defensa.

"Jey no perdió un juicio. El juez no quiso investigar las pruebas que él había presentado", declaró Flor Peña con firmeza con respecto a la denuncia de Mammon contra Benvenuto por calumnias e injurias.

Y agregó contundente: "Él (Jey) está muy bien, yo creo que él va a salir de esta porque tiene la verdad. Es una gran y hermosa persona. Lo quiero y lo conozco mucho, sé de su calidad y su calidez, va va a estar bien".

"Esta fue una prueba más en su vida pero estará bien, ya pasó", concluyó la actriz. Cabe recordar que la Justicia absolvió a Benvenuto por la denuncia de por calumnias e injurias que había presentado Jey Mammon en su contra, noticia que compartió el propio joven desde las redes sociales.