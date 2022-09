El necesario y nuevo tatuaje de Morena Rial por un motivo muy especial

Y como More, al igual que su padre, es fan de los tatuajes y tiene varios en su cuerpo, optó por hacerse en las última horas un nuevo diseño sobre otro que decidió borrar para siempre de su piel.

morena rial tatuaje tapado.jpg

Así, tras compartir las nuevas flores celestes que pasaron a formar parte sus muchos diseños, Morena Rial confió a través de su historias virtuales que lo hizo para eliminar otro. Frente a la consulta de un seguidor que le consultó por el tatto, la hija de Jorge Rial no tuvo empacho en admitir "Me tapé un nombre que tenía". Si bien no dio mayores, todo hace suponer que bien podría haberse borrado el nombre de su última pareja.

Morena tatuajes.jpg

Tras separarse y perder un bebé, Morena Rial volvió con un mensaje picante

No la estuvo pasando bien Morena Rial en el último tiempo. La joven de 23 años perdió un bebé en su tercer mes de embarazo en julio y pocas semanas después se separó de su novio, el Maxi.

Pero Morena demostró que es fuerte y que está de vuelta. “Hola volví”, anunció en sus redes con un look muy jugado: mini negra al cuerpo, top que deja ver su voluptuoso escote y chaqueta.

more-rial.jpg

More anunció que volvió a su vida pública como actriz y cantante, además del cuidado de su hizo Francesco Benicio, que tiene junto a Facundo Ambrosioni.

“Hoy me alejo del que crea que para hablarle hay que hacer fila”, agregó More al video que publicó en sus redes, picante mensaje que no reveló a quién va dirigido.