Se filtró el video del delito y More Rial explotó en vivo: "Yo no soy ninguna p..."

“Dylan se asustó porque dijo ‘tienen la patente de mi auto, qué sé yo si la tiran por algún lado’”, agregó Fernanda, mientras mostraba la foto del cuello del damnificado, donde se puede ver un gran rasguño.

“Una de ellos se desnuda en el auto, y lo muestran en el vivo. Dylan le contó al padre, que le dijo ‘acá hay varios delitos’. Los delitos son: robo, lesiones y amenazas. Él presentó testigo y pruebas y ellas quedaron imputadas con las pruebas”, cerró la panelista.

El descargo en vivo de More Rial

“Tengo culpa de haber estado en el lugar, por haber estado presente y no haber evitado nada”, le dijo More a Yanina Latorre, la conductora interina del ciclo mientras Ángel de Brito se toma unas merecidas vacaciones.

Ante la pregunta de las angelitas de por qué no quiso frenar los ataques de las amigas, dijo justificando el hecho: “yo no lo intenté pero tienen sus motivos para hacerlo. El no es ningún santo, y ya se va a comprobar en la justicia”, dijo, algo misteriosa. “El quizá puede llegar a tener problemas por las cosas que hizo”, siguió, pero no quiso dar detalles.

Durante la entrevista, la hija de Jorge Rial reconoció todo el tiempo que se considera culpable por “ser cómplice”, pero justificó de alguna manera el accionar de sus amigas.

A su vez, se desentendió de los hechos ya que asegura que ella “en ningún momento toca el auto”. Sin embargo, sí se encontraba durante el mismo. Y cerró, contundente y sin pelos en la lengua: “yo no soy ninguna pelotuda. Ya sé que soy cómplice”.

More Rial, nuevamente envuelta en un escándalo. Tras una serie de incidentes que se desarrollaron en un boliche de Córdoba, la hija de Jorge Rial fue imputada junto con otras dos amigas por presunto robo, daños y amenazas.

Todo comenzó cuando, en la noche del sábado 13 de agosto, More Rial y un grupo de amigos habría tenido una discusión bastante subida de tono, con un joven dentro de un boliche, que desencadenó el escándalo.

Se desconoce el origen del inicio de la pelea, pero lo que sí se sabe es cómo terminó: la mamá de Francesco Benicio y quienes estaban con ella, habrían dañado el auto del hombre, y fueron denunciadas.

En las últimas horas, incluso, se supo que habría un video que muestra el momento exacto en el que el automóvil del hombre, un Toyota Corolla, es vandalizado por las amigas de More Rial, lo cual complicaría aún más a la influencer.

Las tres amigas debieron registrar sus huellas dactilares en la Unidad Judicial N°9 de San Vicente, y fueron imputadas. Trascendió que Morena se mostró muy molesta durante la toma de huellas en medio de los hackeos del sistema informático del Poder Judicial provincial. El ataque cibernético obligó a que este procedimiento se vuelva a hacer de manera manual en los tribunales locales.