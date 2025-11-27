Cayó detenido Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara y L-Gante: los motivos de su arresto

Del total de 362.802.000 pesos del premio, el abogado retuvo 116.355.000 pesos —equivalentes a 137 mil dólares en ese momento— mediante dos cheques. El resto de los valores, por suerte, fue retenido por la familia antes de que llegaran a sus manos. En total, los Montiel lo denunciaron por nueve estafas y tres falsedades materiales.

Hacia fines de 2023, el jugador decidió apartarlo de la causa por abuso sexual y contrató a los letrados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, quienes lograron su sobreseimiento y hoy impulsan la demanda contra Payarola y Catroppa.

Detuvieron a Nicolás Payarola - captura Desayuno Americano

Por qué Nicolás Payarola había dejado de ser el abogado de Wanda Nara

A comienzos de este mes de noviembre, Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la escena judicial tras una semana cargada de tensión, en medio de su disputa con Mauro Icardi y un revés legal que la obligó a tomar decisiones rápidas. Lo cierto es que la empresaria resolvió dar un giro estratégico en su defensa y revocó el poder que tenía otorgado a Nicolás Payarola como su abogado. En su lugar, designó al penalista Diego Palombo, un profesional debajo perfil mediático pero reconocido con su especialidad en materia económica que se ajustaba más a lo que Wanda buscaba para esta etapa del proceso.

La decisión, que trascendió a través de medios como Puro Show (El Trece), marcó un quiebre en la relación profesional entre Nara y Payarola. Aunque durante meses lo sostuvo frente a las críticas externas, incluso en conversaciones privadas en las que llegó a afirmar que “funcionaba”, finalmente optó por cortar de manera formal el vínculo jurídico en medio de una etapa clave de la causa contra Icardi.

La conductora y empresaria mantuvo un perfil bajo en cuanto a declaraciones públicas y evitó comentar las razones detrás del reemplazo. Sin embargo, el movimiento fue leído como una jugada para optimizar su estrategia legal mientras atraviesa un panorama complejo, presionado tanto por la disputa con su expareja como por las repercusiones mediáticas que rodean cada paso que da.

El trámite formal de revocatoria de poder dejó sin efecto la representación de Payarola, quien venía ejerciendo la defensa de Wanda a pesar de las denuncias y controversias que lo rodeaban. Según trascendió, la decisión de buscar un abogado “más económico” también pesó en el cambio, un dato que fue destacado por diversos portales pero nunca confirmado de manera directa por la empresaria.

Por su parte, Payarola sí se expresó públicamente tras el desplazamiento y, lejos de entrar en conflicto, le deseó éxito en la continuación de su proceso judicial.