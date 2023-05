El nuevo mensaje de Jorge Rial en medio de su internación tras el infarto: "Me pegué..."

"Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana, hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida. Agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos , amables y muy humanos", precisó el conductor.

jorge rial 1.jpg

Y siguió: "Estoy en las mejores manos y en @clinica_delcountry, que destaca la buena atención del sistema de salud. Y a la doctora @dra.carolinagv, que estuvo en todos los detalles. Después les voy a contar de Omar, mi ángel de la guarda que no me dejó ir. En este momento solo escribo en medio de un torbellino de emociones para recordar todos los nombres. Cada uno tiene un lugar en mi corazón".

Lo cierto es que el jueves, el periodista subió una historia a Instagram donde muestra el café que estaba tomando en una de las habitaciones de la clínica y hasta se mostró con humor.

"Me pegué mi primera ducha y me trajeron un tinto... (café, no piensen otra cosa)", precisó Jorge Rial. Y volvió a agradecer el trato recibido en el sanatorio: "Todo evoluciona muy bien gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de Clínica del Country".

jorge rial.jpg

La conmovedora foto que compartió Morena, en medio de la internación de Jorge Rial

Morena y Rocío tomaron un vuelo y viajaron a Colombia para estar junto a su padre Jorge Rial tras enterarse de su internación de urgencia por problemas cardíacos. La información sobre la salud del periodista era escasa y para nada alentadora.

Afortunadamente, Rial logró recuperarse luego de atravesar por una situación delicada por su complejo cuadro cardíaco. Aunque aún tiene que continuar en observación, el pronóstico es positivo.

En su cuenta de Instagram, Morena compartió una imagen conmovedora. La joven subió una foto en al clínica, sosteniéndole la mano a su papá. "Papá, te amo", escribió en la descripción de la publicación.